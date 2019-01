Cantaretele Anne-Marie si Dua Lipa conduc in lista selectiilor cu cate patru nominalizari, in timp ce Jorja Smith a primit trei, la fel si George Ezra.

La categoria „British album of the year” au fost selectate The 1975 - „A Brief Inquiry Into Online Relationships”, Anne-Marie - „Speak Your Mind”, Florence + The Machine - „High As Hope”, George Ezra - „Staying At Tamara's” si Jorja Smith - „Lost & Found”.

Anne-Marie si Jorja Smith au fost nominalizate si la categoria „British female solo artist”, alaturi de Florence + The Machine, Jess Glynne si Lily Allen.

George Ezra…