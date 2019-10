Stiri pe aceeasi tema

- In urma schimbarii de guvern care a avut loc in luna iunie 2019, Republica Moldova a inregistrat progrese solide in punerea in aplicare a reformelor esentiale menite sa opreasca deteriorarea standardelor democratice si a statului de drept, astfel incat cetatenii sa poata beneficia pe deplin de avantajele…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut sambata o intrevedere cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe care l-a informat, printre altele, despre rezultatele recentei sale vizite la Bruxelles, noteaza portalul de stiri deschide.md, relateaza Agerpres.Citește și: Revolta in filialele…

- Republica Moldova este un partener apropiat al NATO, iar parteneriatul dintre cele doua parti s-a dezvoltat in ultimii peste 25 de ani, a declarat joi, la Bruxelles, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la o intalnire cu presedintele moldovean Igor Dodon. "Republica…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut astazi o întrevedere cu Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg și, ulterior, oficialii au susținut o conferința de presa la sediul NATO din Bruxelles, informeaza TRIBUNA. „Republica Moldova este aproape…

- Igor Dodon si-a schimbat strategia de abordare privind Acordul de Asociere UE - Republica Moldova. Daca anterior, inclusiv la Moscova si la Bruxelles, vorbea despre necesitatea ca acesta sa fie anulat pentru ca nu ar fi adus beneficii Republicii Moldova, in cadrul vizitei de lucru de la Bruxelles, din…

- Vizita presedintelui Romaniei in Statele Unite este privita cu interes si in Republica Moldova datorita evolutiilor recente geopolitice din regiune. In interviul, pe care doamna prim-ministru Maia Sandu a avut amabilitatea sa mi-l acorde saptamana trecuta, am discutat despre aceasta vizita la Washington,…

- Președintele Igor Dodon a avut o intrevedere cu Șeful Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko. In cadrul intrevederii au fost abordate mai multe subiecte, inclusiv acțiunile de investigare a fraudei bancare, organizarea alegerilor locale generale, dar și alte subiecte de actualitate

- Posibilitatile de consolidare a dialogului la nivel inalt dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana, lansat la Chisinau cu cateva saptamani in urma, au fost discutate miercuri de prim-ministrul Maia Sandu, aflata in vizita oficiala la Bruxelles, si comisarul european pentru politica europeana…