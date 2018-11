”Briliantul” lui Hagi, scandal cu bunăciunea în BOA Denis Draguș, unul dintre cei mai promițatori jucatori ai Viitorului, pe care Hagi ii scoate pe banda rulanta, a fost implicat intr-un ”accident sentimental”, la celebrul club din Capitala, BOA. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a fost exact la momentul potrivit și la locul potrivit pentru a fi martor la ”derapajul” pe care Draguș și […] The post ”Briliantul” lui Hagi, scandal cu bunaciunea in BOA appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

