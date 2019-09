Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a dat o noua lovitura in afaceri. Valentina Pelinel, in vacanta la mare. Cu cine a fost surprinsa sotia lui Cristi Borcea FOTO "Ne dorim sa crestem afacerea, sa le oferim clientilor nostri servicii de inalta calitate si momente de neuitat. Vrem ca toti cei care ne calca…

- Claudiu Florica a oferit pentru GSP detalii despre negocierile cu Ionuț Negoița și a dezvaluit ce planuri are pentru Dinamo. "Da, ma intereseaza in continuare clubul Dinamo. Sunt rezervat spre optimist ca voi deveni patron. Dar nu intr-o luna cum spune domnul Negoița. Va mai dura inca puțin…

- Florin Pastrama a dezvaluit care a fost motivul trist pentru care a fost nevoit sa-și anuleze nunta in urma cu 11 ani. Brigitte și Florin Pastrama au fost prezenți in cadrul unei emisiuni ProTv unde au vorbit despre nunta pe care au facut-o de curand, noteaza click.ro. Florin Pastrama și-a deschis inima…

- Oana Roman este persoana care a facut ca cea mai asteptata nunta din showbiz sa fie un real succes. Desigur, a avut si ajutoare: aproape 100 de persoane! Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", vedeta a spus totul despre nunta lui Brigitte si Florin Pastrama.

- Nunta dintre Brigitte si Florin Pastrama a tinut primele pagini ale ziarelor, duminica, cand cei doi s-au casatorit religios. Brigitte si Florin au fost in culmea fericirii, iar evenimentul a fost unul exact asa cum si l-au dorit.

- Fosta „Blonda de la Cotroceni”, Elena Udrea, s-ar afla in acest moment in Romania, ea hotarand, in cele din urma, sa plece din Costa Rica și sa revina in țara.Ajunsa pe meleagurile natale, Udrea da o importanta lovitura financiara. Citește AICI ce LOVITURA financiara da Elena Udrea - Afacerea care ii…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt in culmea fericirii. Chiar daca s-au casatorit civil in urma cu cateva saptamani, frumoasa bruneta și cunoscutul... The post Brigitte si Florin Pastrama au facut nunta azi! Primele imagini de la eveniment appeared first on Renasterea banateana .