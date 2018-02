Stiri pe aceeasi tema

- Primavara araba nu s-a terminat, iar Tunisia, tara in care aceasta a aparut in 2011, are datoria sa reuseasca in tranzitia sa democratica, pentru a ramane ”un model”, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron la Tunis, relateaza AFP. ”S-a vorbit despre primavara, Primavara araba, s-a vorbit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor „uitati de globalizare“ si reformarea Uniunii Europene, la fel cum a facut si cancelarul german Angela Merkel.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.

- Nationala Romaniei a urcat pe locul 40 in clasamentul FIFA, in clasamentul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Tricolorii au facut un salt de un loc fata de luna trecuta. Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in…

- Inceputurile scandaloasei relații dintre Brigitte, pe atunci profesoara, și elevul sau de doar 15 ani au ținut, mult timp, primele pagini ale ziarelor de scandal. Ei bine, nici acum nu s-au liniștit apele, mai ales ca a ieșit la iveala o biografie neautorizata, care vrea sa spuna adevarul in legatura…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul britanic Theresa May vor anunta joi, in cadrul unui summit franco-britanic, un program de schimburi de artefacte, care include "un posibil imprumut al Tapiseriei de la Bayeux", dar "nu inainte de 2020", a anuntat miercuri dimineata palatul Elysee,…

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…

- De cateva zile, Prima Doamna a Franței și soțul ei, președintele Franței, se afla intr-o vizita de stat in China, pentru a intari relațiile diplomatice și pentru a discuta noi perspective econimice intre cele doua țari. Brigitte și Emmanuel au fost, timp de cinci zile, intr-o vizita oficiala Aseara,…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care si-a inceput ieri prima vizita de stat in China, i-a oferit omologului sau Xi Jinping un murg din Garda Republicana franceza, o ”diplomatie a calului” inedita si un gest de prietenie fata de gazda sa, a informat palatul Elysee. ”In timpul vizitei sale la Paris,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput astazi prima sa vizita de stat in China, insotit de sotia sa, Brigitte, in orasul nordic Xi’an, faimos pentru soldatii de teracota construiti cu 250 de ani inaintea erei noastre si fost punct de plecare pe vechiul Drum al Matasii.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Recep Tayyip Erdogan a sosit in Franța unde efectueaza prima vizita oficiala de dupa 2016 și s-a intalnit cu omologul sau francez, Emmanuel Macron. Președintele Franței i-a spus lui Erdogan...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Unul dintre liderii politici ai lumii a inceput razboiul impotriva știrilor false. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca va propune modificari legislative care sa impiedice manipularea opiniei publice prin utilizarea așa-numitelor "fake news".

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a intreprins vineri seara o vizita in Niger, in cursul careia s-a intalnit cu militari francezi care participa la misiunea antiterorista Barkhane in regiunea Sahel, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- (Adauga declaratii) Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara. Planul de Cooperare Structurata Permanenta…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Brigitte Macron a fost nașa pentru un pui de urs panda pe care aceasta a ales sa-l boteze. Chiar daca micuțul a fost cam nazdravan și a speriat-o puțin pe Prima Doamna a Franței, care l-a atins cu emoții mari, aceasta și-a intrat in rolul de “mama spirituala” impecabil. Numele ales pentru dragalașul…

- Președintele Franței a fost primul lider european care a criticat explicit decizia Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Emmanuel Macron a calificat miercuri, in cursul...

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA... privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe."Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Urmand exemplul omoloagei sale Melania Trump, Prima Doamna a Franței a avut și ea parte de prima sa intalnire cu un ursuleț panda. Dupa ce Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a vizitat o gradina zoologica din Beijing și a hranit un urs panda in cadrul turneului oficial prin Asia, luni a fost…

- Programul complet al Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018! Cum se imperecheaza echipele in ”optimi”. Grupa A: Rusia, Uruguay, Egipt, Arabia Saudita Grupa B: Portugalia, Spania, Iran, Maroc Grupa C: Franța, Peru, Danemarca, Australia Grupa D: Argentina, Croația, Islanda, Nigeria Grupa E: Brazilia,…

- Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. Obama se va afla sambata la Paris unde urmeaza sa rosteasca un discurs la 'Les Napoleons', o rețea de peste 3.000 de reprezentanți ai industriei comunicațiilor. Axata pe deplasari in teritoriu, intalniri cu oamenii…

- FIFA a prezentat posterul oficial al Cupei Mondiale 2018 din Rusia. Afișul a fost dezvaluit marți la Moscova, cu trei zile inaintea tragerii la sorți a grupelor turneului final. Posterul oficial al CM 2018 a fost realizat de renumitul artist rus Igor Gurovich (50 de ani), care a ales ca figura centrala…

- Vizita are loc intr-un context tensionat, generat de in situatia tensionata data de traficul uman si licitatiile de sclavi pe continentul african. Actiunea lui Macron este un raspuns la presiunea pusa pe liderii UE pentru a se implica mai mult in aceste chestiuni care lezeaza grav drepturile omului…

- Președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Beata Szydlo și-au exprimat joi dorința pentru o 'stransa cooperare', in pofida divergențelor pe care le-au avut in ultimele luni, in special in chestiunea lucratorilor detașați, informeaza AFP. 'Am reușit sa clarificam numeroase…

- Naționala Romaniei a reușit un salt de patru locuri și ocupa poziția a 41-a in clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicitații joi. Cu toate astea, tricolorii sunt in continuare sub RD Congo. Reprezentativa lui Jeremy Bokila se afla pe locul 36. Cea mai buna clasare din acest…

- Fost bursier al Guvernului Romaniei in cadrul programului „Eugene Ionesco" si prezent ca stagiar postdoctoral la Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava in anul 2010, profesorul Mamadou Drame, de la Universitatea „Cheickh Anta Diop" din Dakar, ...

- "Am vorbit cu prințul moștenitor (saudit) Mohammad bin Salman și cu premierul Saad Hariri și am convenit sa-l invit pe acesta din urma pentru cateva zile in Franța impreuna cu familia sa ", a declarat președintele francez. "Acesta este un gest de amiciție și o voința marcata a Franței de a contribui…

- FIFA a anuntat, joi, componenta urnelor pentru tragerea la sorti a grupelor turneului final al Cupei Mondiale din Rusia. Aceasta este urmatoarea:Urna I, a capilor de serie: Rusia, Germania, Brazilia, Portugalia, Argentina, Belgia, Polonia, Franta;Citește și: Lista finala a celor…

- Reprezentativa statului Peru a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Noii Zeelande si a devenit ultima echipa nationala calificata la turneul final al Cupei Mondiale din 2018. In tur a fost 0-0. Echipele calificate sunt urmatoarele: Europa: Germania, Anglia,…

- Donald Trump si Vladimir Putin reprezinta o amenintare la adresa valorilor occidentale de toleranta si deschidere, dar izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru BBC. "Explicatia pentru abaterile lor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca infrangerea completa a retelei extremiste Stat Islamic in Siria si Irak nu reprezinta finalul luptei pentru combaterea terorismului islamic, informeaza site-ul postului France 24. "Am castigat la Raqqa si in saptamanile si lunile urmatoare,…