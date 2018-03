Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Brigitte și veșnicul tanar Ilie Nastase a fost mai mereu cu nabadai. Iar inevitabilul avea sa se produca in februarie, anul acesta. Brigitte a intentat divorțul de fostul mare tenismen. De aceasta data, fara nicio șansa de impacare! Chiar ea a declarat, la puțin timp dupa ce depusese…

- De trei zile, Amalia Nastase, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase, nu a mai avut liniște in casa! Cațelul familiei a disparut in condiții suspecte iar cei trei copii ai Amaliei au plans incontinuu. Soarele a rasarit din nou insa pe strada ei, pentru ca patrupedul a fost gasit. Noroc cu prietenii…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- In aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, secretele sotiei lui Ilie Nastase, Brigitte, vor fi dezvaluite chiar de fiica acesteia, Sara (10 ani), intr-o noua editie a show-ului “Aici eu sunt vedeta”.

- Rezultatul necropsiei lui Alexandru Țuțulica a aparut. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, cauza morții tanarului ar fi asfixierea, cauzata de un edem pulmonar. Alexandru Țuțulica, un tanar de 28 de ani, a murit dupa ce a fost abandonat pe marginea șoselei de catre prietenii sai. Ionuț, șoferul…

- Irlanda a caștigat Turneul celor Șase Natiuni revenind astfel in fruntea rugby-ului european. Performanța a fost posibila gratie victoriei in fata Scotiei, cu bonus ofensiv (28-8), inregistrata, la Dublin. Rezultatul, coroborat cu infrangerea Angliei in derby-ul marilor orgolii cu Franta (22-16), in…

- Dupa opt ani de casnicie, Brigitte s-a decis sa divorțeze de soțul ei, Ilie Nastase, și a introdus cererea la Judecatoria Sectorului 1, din Capitala, chiar de ziua ei, pe 7 februarie. Se pare ca bruneta este hotarata sa inceapa o noua viața, iar ieșirile nocturne alaturi de prietenele ei sunt din ce…

- ROMANII AU TALENT 2018. Laura Bișog și Grigore Luca au cantat o piesa romaneasca din anii 90 in duet, in stilul Mirabelei Dauer și al lui Dan Spataru. Rezultatul a fost…un ropot de aplauze și un Golden Buzz care i-a trimis direct in semifinale! A apasat pe buton insa exact juratul la care nimeni nu…

- Brigitte Sfat iși dorește o noua relație dupa desparțirea de Ilie Nastase. Bruneta a precizat, insa, ca viitorul iubit trebuie sa fie potent din punct de vedere financiar. Asta deoarece a fost obișnuita sa traiasca in lux. Brigitte Sfat a dezvaluit și care este suma pe care a investit-o in momentul…

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- Brigitte Nastase a publicat o conversație dintre ea și Amalia Nastase, pe contul ei de Instagram. Bruneta a vrut a precizat ca vrea sa demonstreze ca este o victima. Din schimbul de mesaje, se poate vedea clar ca cele doua femei din viața lui Ilie Nastase nu se ințeleg absolut deloc. Bruneta i-a trimis…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- Brigitte Sfat se afla in divorț cu Ilie Nastase, iar acest luycru o afecteaza foarte mult. Ea a declarat la o emisiune tv ca se confrunta cu problem de sanatate, din cauza stresului la care este supusa de la inceputul anului. „Pe data de 7 februarie, atunci a terminat avocatul meu actele, am depus divortul.…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Bruneta a dezvaluit care a fost principalul motiv pentru care a decis sa introduca acțiunea de divorți, precizand, totodata,…

- Construim pentru o noua zi de profit! Ne focusam pe duelurile propuse in doua campionate importante ale Europei, Eredivisie și Primeira Liga, dar facem o scurta escala și in liga a 3-a germana. Biletul zilei: Duelul din 3.Liga ne-o aduce in prim plan pe Hansa Rostock, trupa ce ataca in acest sezon…

- Peste 70% din companii aleg sa ofere tichete cadou angajatilor cu ocazia unor evenimente importante din viata acestora pentru a-i motiva si a le confirma valoarea contributiei la succesul organizatiei din care fac parte. Cu ocazia zilei de 8 martie, numarul de companii care au optat sa acorde salariatilor…

- Anca a parasit competiția Exatlon și urmeaza sa se intoarca din Republica Dominicana. Aceasta a fost eliminata in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Ioana Mihailescu, mama Ancai, spune ca se bucura ca fiica ei se intoarce acasa și ca se aștepta ca ea sa fie eliminata. „Ma așteptam…

- S-au jignit, s-au inselat, s-au tras de par, dar se pare ca nu pot rezista unul fara celalalt. In plin proces de divort, Ilie Nastase (71 de ani) ii face declaratii romantice lui Brigitte (41 de ani). Fostul sportiv a sunat-o si a inmuiat-o toata dupa ce i-a spus ca nu va mai gasi alta […]

- Miercuri, 28 februarie, in cladirea Willbrook Platinum Business and Convention, are loc un eveniment caritabil, dedicat pacienților cu hemofilie. Inițiatoarea este Florina Bogdan, soția lui Rareș Bogdan, un cunoscut realizator la postul de televiziune Realitatea TV. La eveniment are loc o competiție…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […] The post Romania…

- Desi se afla in plin divort de Ilie Nastase, Brigitte se gandeste la un inlocuitor pentru celebrul tenismen. Potrivit celor precizate de aceasta, cel care vrea sa aspire la inima sa nu trebuie sa tanjeasca la portofelul divei.

- Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Studentul libian care și-a ucis iubita, pisica acesteia, dar și un vecin intr-o criza de sevraj este Ahmed Othman, fiul unui oficial din Ambasada Libiei. Pe Facebook, Ahmed, in varsta de 24 de ani, student al Universitații Politehnice din București, se lauda cu mașina ‘Corp Diplomatic’ pe care a primit-o…

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Un actor celebru din Marea Britanie a anunțat ca a primit un diagnostic crunt, dupa ce s-a dus la medic ca sa iși faca un vaccin antigripal. Starul a ales sa faca publica trista veste prin intermediul unei inregistrari. La scurt timp dupa ce dai play video-ului, acesta marturisește ca are un cancer…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Mezina lui Traian Basescu, Elena, a anunțat de curand ca visul ei de a avea al treilea copil se va implini peste trei luni. EBA traiește o poveste frumoasa de dragoste alaturi de iubitul ei cu 12 ani mai tanar, Catalin ”Tomata”. In familia fostului președinte al Romaniei s-a decretat, insa, ”starea…

- Victoria pe care Viitorul Constanta a obtinut-o cu 2-1 in ultimul meci din cadrul etapei a XXV-a a Ligii i pe teren propriu cu Viitorul a fost benefica pentru Astra Giurgiu. Rezultatul de la Ovidiu a scos definitiv din calculele play-off-ului FC Botosani si a asigurat prezenta matematica la „masa bogatilor”…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Saptamana trecuta, bruneta a facut ceea ce ameninta ca va face de doi ani: a depus actele de divort. De ziua ei, fostul…

- Divorțul de Ilie Nastase pe care Brigitte il anunțase in urma cu puțin timp pare sa fie un drum cu tot felul de suișuri și coborașuri. Dupa ce bruneta a mers sa depuna actele, exista acum tot felul de semne ca ar putea regreta decizia.

- Mariajul dintre Brigitte si Ilie Nastase a ajuns, oficial, la final. Sotia fostului tenismen a depus actele de divort la judecatorie. Din casnicia de opt ani, Brigitte vrea sa plece doar cu numele Nastase.

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- De Anul Nou, Ilie Nastase i-a facut surpriza consoartei sale o vacanta exotica in Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Dupa opt ani de convietuire, bogatasul a prins coarda sensibila a pretentioasei sale sotii, asa ca a surprins-o cu acest cadou care a durat sase zile. Evident, vacanta nu a fost…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- Brigitte Sfat a dezvaluit ca a vrut sa divorteze de Ilie Nastase, dar ca fostul tenismen a convins-o in ultima clipa sa mai ofere o sansa relatiei. „Eu am fost pe punctul de a pleca din aceasta relatie si el a fost cel care m-a rugat sa nu fac lucrul asta. Am fost in fata notarului cu el,…