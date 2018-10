Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi este printre vedetele comentate sEptEmana aceasta la "Martea NeagrE" a Iuliei Albu. Fashion-editorul a luat-o in vizor pentru ipostazele in care actrita se pozeazE alEturi de fiica sa.

- Iulia Albu a vorbit despre relația cu iubitul ei, insa, fosta soție a lui Mihai Albu a ținut sa precizeze ca nu se gandește la casatorie. De asemenea, vedeta a dezvaluit care este relația cu fostul soț. „Am iubit de trei ani, el se ocupa cu niște afaceri. Nu are nicio treaba cu moda, s-a mutat aici,…

- Fashion-editorul Iulia Albu a comentat apariția pe care Cezar Ouatu a avut-o la preselecțiile X Factor Marea Britanie. Iulia Albu a vorbit despre apariția lui Cezar Ouatu de la X Factor Marea Britanie, din punct de vedere stilistic. Dar nu numai. „Cezar Ouatu poarta o palarie pe care o detest in cel…

- Iulia Albu și-a spus parerea cu privire la vestimentația purtata de Bianca Dragușanu. Fashion editorul a criticat dur hainele pe care le poarta fosta soție a lui Victor Slav, noteaza click.ro. „Nu cred ca cineva credea cu adevarat ca va fi impresionat de rochia purtata de fosta asistenta tv. Fosta blonda…

- Nu doar Ilie Nastase este linistit si fericit langa noua sa iubita, ci si Brigitte langa noul ei partener. Celebra bruneta a fost surprinsa de fotoreporteri alaturi de musculosul plin de tatuaje care se ocupa sa-i indulceasca zilele.

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni, iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți un cuvant de lauda de la fosta soție a lui Mihai Albu, iar Andra și Anamaria Prodan i-au cazut “victime”, in aceasta saptamana, celebrului fashion designer. “Andra a…

- Iulia Albu este cel mai de temut critic cand vine vorba de ținute vestimentare și nu se da inapoi sa comenteze, acid și ironic, aparițiile neinspirate ale vedetelor de la noi. Ei bine, in copilarie, și vedeta Kanal D a trecut prin ochii critici ai altora. Iulia Albu, in varsta de 36 de ani, este inalta,…