Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ajuns la Vila Klauss, din Valiug, acolo unde s-a filmat show-ul Ferma, de la Pro TV. Tot acolo s-a infiripat și povestea lor de dragoste care ulterior s-a terminat cu o casatorie.

Cei doi au mers in camera in care au locuit pe durata filmarilor de la Ferma și s-au fotografiat in pat, in ipostaze tandre.

"Inapoi la Ferma", a scris Brigitte Sfat, care a adaugat: "Inapoi la patuțul nostru".

"Aici a inceput povestea de amor...…