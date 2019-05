Brigitte Sfat și Florin Pastrama ar trebui sa se casatoreasca civil, luni, 27 mai, insa ziua a inceput cu tensiuni și asta pentru ca pritetenele brunetei i-au cerut sa se gandeasca bine inainte de a face pasul cel mare. „Nu vreau sa suferi! Sa il mai cunoasca. Așa repede? Unii mai traiesc 2-3 ani și pe urma iau decizia”, a spus una dintre bunele ei prietene, la Pro tv. Nervoasa din cale afara, Brigitte Sfat nu s-a abținut și le-a mai explicat odata prietenelor sale, de ce este pregatita pentru pasul cel mare. „Eu vreau sa am o relație in fața lui Dumnezeu. Eu nu vreau sa traiesc in curvie sau…