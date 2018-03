Stiri pe aceeasi tema

- Pare un scenariu de film, dar nu este! La doar o zi dupa ce Brigitte Sfat a anuntat ca a bagat din nou divort de Ilie Nastase, el a facut un gest cu care i-a lasat pe toata lumea cu gura cascata!

- Invitata in emisiunea ”Stapanii vedetelor”, fiica lui Petre Roman povesteste despre perioadele dificile din viața ei, dar și despre dragostea pe care atat ea, cat și fetița și soțul ei le-o poarta lui Bubble, catelul familiei. Andra Trandas, prezentatoarea emisiunii ”Stapanii vedetelor”, de la Antena…

- Brigitte Sfat nu a dus-o dintotdeauna bine. Inainte de a deveni celebra, vedeta a muncit din greu pentru a face rost de bani. Brigitte Sfat, care a recunoscut ca l-a inșelat pe partenerul sau de viața, fostul mare campion la tenis Ilie Nastase , nu s-a dat niciodata la o parte de la munca. Chiar daca…

- Brigitte Sfat si Ilie Nastase au fost surprinsi la un restaurant de fite. Amandoi erau cu zambetul pe buze si le-au demonstrat tuturor ca sunt fericiti impreuna. Brigitte Sfat, mesaj fabulos pentru amanta lui Ilie Nastase. "Papusa de 25 de ani, cu cosuri pe fata..." "Unica mea dragoste.…

- De cand a divortat de Ilie Nastase, Brigitte nu mai are liniste. Desi toata lumea se astepta sa aiba loc o schimbare in viata vedetei, se pare ca ruptura oficiala a afectat-o si mai mult. Iar razboiul pare departe sa se fi terminat.

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Este razboi total, dupa audierile in Comisia Sipa. Conflictul se invarte in jurul informatiilor contradictorii aparute in spatiul public cu privire la o posibila sustragere sau fotocopiere a unor documente din fondul arhivistic al Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie sau al Serviciului…

- Lev Nicolaevici Tolstoi (1828-1910), considerat unul dintre cei mai importanti romancieri ai lumii, daca ar fi sa mentionam doar operele sale de mare succes „Razboi si Pace“ si „Anna Karenina“, a avut in tineretea sa si o perioada pe care a petrecut-o in Romania, in calitate de soldat al armatei ruse.…

- Catinca Roman, primele declarații despre scandalul in care a fost implicata fiica ei, Calina. Sora Oanei Roman neaga orice presupusa relație dintre Calina și “prințisorul taximetriștilor”. “Platește prețul celebritații. Calina are o carapace destul de groasa și o sa treaca peste orice situație. M-a…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- Sara, fiica lui Brigitte Sfat, a facut cateva dezvaluiri despre mama ei in cadrul emisiunii "Aici eu sunt vedeta". Prezent si Ilie Nastase, fostul tenismen s-a declarat uimit de ceea ce a putut spune micuta.

- Brigitte Sfat a anuntat ca a cheltuit 30.000 de euro doar pe operatiile de la sani. Brigitte Sfat a facut public UN DIALOG intre ea si Amalia Nastase. ESTE FABULOS "Eu ma iubesc foarte mult si imi place de mine mult. Doar pe sani am cheltuit 30.000 de euro. Am avut implanturi de fesier…

- Cați bani a cheltuit Brigitte Sfat pe operațiile estetice. Este pentru prima oara cand bruneta dezvaluie cați bani a spart pentru a arata așa cum iși dorește. Fosta sotie a lui Ilie Nastase a recunoscut ca a cheltuit 30.000 de Euro doar pe operatiile de la sani. “Eu ma iubesc foarte mult si imi place…

- Brigitte Sfat iși dorește o noua relație dupa desparțirea de Ilie Nastase. Bruneta a precizat, insa, ca viitorul iubit trebuie sa fie potent din punct de vedere financiar. Asta deoarece a fost obișnuita sa traiasca in lux. Brigitte Sfat a dezvaluit și care este suma pe care a investit-o in momentul…

- Brigitte Sfat , dupa divorțul de Ilie Nastase. Bruneta și fostul tenismen se afla in plin divorț, insa au decis sa ramana in relații bune. Vedeta a declarat ca și-a vazut soțul la brațul altei femei. Fosta soție a lui Ilie Nastase a dezvaluit faptul ca el deja a inceput sa iasa cu alte femei, iar aceasta…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l "murdari", potrivit unei inregistrari video publicate miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP. In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier Nir Hefetz…

- Brigitte Sfat a avut o perioada de aproximativ doua saptamani, inainte de a depune actele de divort, in care a stat imbracata cu haine pana la barbie, pentru a ascunde herpesul. Brigitte Sfat dezvaluie ADEVARATUL MOTIV pentru care a cerut DIVORTUL de Ilie Nastase "Pe 7 februarie, atunci…

- Brigitte Sfat se afla in divorț cu Ilie Nastase, iar acest luycru o afecteaza foarte mult. Ea a declarat la o emisiune tv ca se confrunta cu problem de sanatate, din cauza stresului la care este supusa de la inceputul anului. „Pe data de 7 februarie, atunci a terminat avocatul meu actele, am depus divortul.…

- Brigitte Sfat vrea sa pastreze numele soțului, dupa divorț, așa cum au procedat și celelalte foste soții ale lui Ilie Nastase. „Inca nu am discutat cu Ilie despre divorț, chiar daca am depus actele inca de pe 12 octombrie anul acesta. Ilie a aflat despre divorț din presa. Da, vreau sa-mi pastrez numele…

- Alina Pușcaș a primit un mesaj de la o admiratoare, care a impresionat-o pana la lacrimi. Prezentatoarea de a „Te cunosc de undeva” a vorbit despre asta in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Invitata la „Star Chef”, Alina Puscas a povestit un episod emotionant, care a impresionat-o foarte tare.…

- Mesajul lui Brigitte Sfat dupa ce a anunțat ca divorțeaza de Ilie Nastase. Daca pana acum avea in permanența cardul alimentat de soțul ei, iata ca de cand a decis sa se desparta de acesta, lucrurile s-au schimbat, iar bruneta a luat o decizie radicala. Brigitte Sfat, care a marturisit ca l-a inșelat…

- Gimnastul Marian Dragulescu și Andreea Raducan, președintele Federației Romane de Gimnastica, au avut un schimb dur de replici pe internet. Totul a inceput dupa ce Dragulescu a postat pe contul de facebook un mesaj in care s-a plans ca au fost taiate indemnizațiile de la FRG. ...

- Frumoasa Andreea Balan a relatat in emisiunea „Star Chef” de pe Antena Stars despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vietii, de cand a plecat singura sa-si croiasca un drum minunat in cariera, dar si despre momentul in care l-a intalnit pe George, sotul acesteia.

- Ilie Nastase nu este incantat de decizia sotiei sale si a decis sa plece din tara. In plus, pentru ca lucurile sunt destul de serioase, Ilie Nastase si-a schimbat si numarul de telefon pentru a nu mai putea fi contactat de Brigitte Sfat, scrie SpyNews. Ilie Nastase, GEST ULUITOR dupa ce Brigitte…

- Porosenko distruge Ucraina "si vrea sa ma indeparteze pentru ca denunt coruptia", a declarat Saakasvili pentru tabloidul german Bild. "Daca Uniunea Europeana si mai ales cancelarul Angela Merkel nu fac in cele din urma ceva (...), Ucraina se va rupe", a adaugat el. Saaskasvili a fost retinut…

- De ce nu a avut Cezara Dafinescu niciodata prietene. Invitata la o emisiune la Antena 3, actrița a recunoscut ca o singura persoana a fost alaturi de ea, totul fiind cauzat de frumusete pe care o considera ca poate fi intr-un anume fel un handicap. „Eu nu am prietene. Pentru ca sunt aspectuoasa, sunt…

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte Sfat a recunoscut ca l-a inselat pe Ilie Nastase si a facut totul public prin intermediul contului personal de socializare. Bruneta este decisa sa indrepte lucrurile si sa se intoarca cu fata spre Dumnezeu. A

- Brigitte Sfat l-a inșelat pe Ilie Nastase și a facut public totul, la doar cateva zile dupa ce a anunțat ca divorțeaza de fostul tenismen . Bruneta a postat un mesaj sincer pe contul de socializare. Brigitte Nastase a recunoscut in postarea publica ca l-a inselat pe Ilie Nastase si este decisa sa indrepte…

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Imaginile cu Bianca Dragusanu care se rupe pe manele vor fi vesnic in mintea tuturor celor care o admira pe blondina! Invitata la Antena Stars acum ceva timp, vedeta nu s-a ferit sa ii faca o dedicatie lui Victor Slav, despartiti fiind atunci.

- Deși a declarat ca nu este vorba de un divorț, Ilie Nastase este pus in fața faptului implinit. Brigitte Sfat a confirmat faptul ca a depus deja actele pentru divortul de cel alaturi de care a trait ani de zile.

- Brigitte Sfat a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a depus actele de divorț. Ea afirma ca nu se va razboi pe avere cu fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase. Dupa un mariaj cu multe scandaluri, certuri și impacari, Brigitte Sfat a decis sa divorțeze de marele sportiv Ilie Nastase . Brigitte…

- Brigitte Sfat divorțeaza de Ilie Nastase. Focoasa bruneta se pare ca nu a mai rezistat și a depus deja cererea de divorț. Brigiite Sfat și Ilie Nastase au avut parte in ultimii ani de o casnicie cu multe suișuri li coborașuri. Cei doi ba s-au certat, ba s-au impacat, insa acum lucrurile se pare ca au…

- Brigitte Nastase a implinit 41 de ani ieri si a avut alaturi oamenii care conteaza cu adevarat pentru ea. Printre acestia se numara frumoasa ei sora, Cristina Szeifert. Chiar de ziua sa de nastere, vedeta a transmis mesaje subliminale in legatura cu divortul de fostul tenismen. Mai mult, cea mai recenta…

- Brigitte Sfat a decis! Divorțeaza! Și, de data aceasta nu mai glumește, nu mai exagereaza, nu se mai razgandește, ci, deja, a facut toate demersurile oficiale pentru a se desparți, oficial, de Ilie Nastase.

- E din nou scandal in jurul concursului Eurovision. De data aceasta, nu este vorba despre scandaluri intre cantareti, ci intre prezentatori. Se pare ca gazdele semifinalelor ar fi intrat intr-un conflict extrem de dur. Actrita Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu, fost reprezentant al Romaniei la Eurovision,…

- "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul sacrosanct de ancheta in favoarea democratilor si impotriva republicanilor", a transmis Trump pe Twitter, fara a da nume. "Asa ceva ar fi fost de neconceput pana foarte de curand", a adaugat…

- Sotia lui Ilie Nastase este foarte atenta la astectul fizic, de aceea a trecut de mai multe ori pragurile clinicilor de chirurgie estetica. Ultima data s-a intamplat in urma cu doar cateva zile. Brigitte a ajuns in Turcia, pentru o noua interventie.A

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș. Apropiații au dat-o de gol pe soția fostului tenismen. Se pare ca Brigitte frecventeaza…

- Fata Catincai Roman, de nerecunoscut. Calina și-a schimbat look-ul, iar acum arata mai bine ca niciodata, dupa desparțire. Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, fata a vorbit despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Calina sustine ca moda este principala sa pasiune si ca se gandeste…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, sustine ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor, precizand ca Serviciul transmite, fara solicitare, doar informatii privind securitatea nationala, beneficiarilor legali.

- Cum este de fapt relația dintre Catinca Roman și fiica ei. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars despre momentul in care a devenit mama. Catinca Roman și fiica ei au o relație foarte buna și cu timpul au devenit prietene. Sora Oameni Roman are incredere in Calina ca va face cele mai…

- Dezvaluire incredibila facuta de Catinca Roman! Invitata in cadrul emisiunii “Star Chef”, difuzata astazi, de la ora 17:30, la Antena Stars, fiica vitrega a lui Petre Roman a marturisit cum l-a pus la punct pe unul dintre fostii sai iubiti, chiar de fata cu colegii de munca ai acestuia.

- Au fost un an tumultuos pentru Brigitte Sfat și Ilie Nastase, presarat cu o mulțime de certuri și amenințari cu divorțul, dar și impacari surprinzatoare. Ba mai mult, un astfel de episod zbuciumat a avut loc chiar inainte de Craciun, cand cei doi ar fi ajuns la notar pentru divorț. Au petrecut noaptea…