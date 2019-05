Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat a facut o dezvaluire neașteptata la Ferma. Ea a marturisit ca s-a desparțit de iubitul ei, Corneliu Oana, inainte de participarea la show-ul de la Pro TV. Intr-o discuție pe care a avut-o cu Florin Pastrama la Ferma, Brigitte Sfat a facut o declarație incendiara. Ea a marturisit ca nu…

- Relația dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama a starnit controverse in randul concurenților de la show-ul Ferma, difuzat de Pro TV. Idila dintre fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase și Florin Pastrama i-a pus pe jar pe ceilalți concurenți de la Ferma, care au inceput sa comenteze pe seama lor.…

- Scenele incendiare dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama de la emisiunea Ferma se pare ca i-aiu pus capac partenerului de viața al brunetei, Corneliu Oana. Acesta și-a facut bagajele și a plecat din vila din Pipera. Dupa divorțul de Ilie Nastase, Brigitte Sfat parea ca și-a gasit liniștea alaturi…

- Surpriza de proporții la Ferma, in ediția de joi seara, 7 martie. Brigitte Sfat și Ioana Filimon au ajuns la duel, dupa ce prietenia lor s-a transformat in rivalitate. Și-au aruncat cuvinte grele, iar in cele din urma au ajuns in ring. Deși caștigatoare Miss 2016 a caștigat duelul, fosta soție a lui…

- Brigitte Sfat, fosta sotie a lui Ilie Nastase, si Florin Pastrama, concurent al noului sezon al emisiunii Ferma, difuzata la PRO TV, au realizat impreuna cu artistul Jorge un pamflet chiar inainte de inceperea competitiei. Acestia, fiind invitatii lui Jorge in noul lui vlog, au facut planuri de viitor,…