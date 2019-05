Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Marin urmeaza sa semneze un contract valabil cinci ani. Standard Liege va primi 12 milioane de euro (plus alte doua milioane de euro bonusuri in functie de performante), plus un procent la revanzare. Din aceasta afacere va caștiga și Gica Hagi. Razvan Marin, la Ajax Amsterdam pentru…

- Imediat dupa ce Romania a redus din hadicap prin golul marcat de Claudiu Keseru pentru 1-2, iar jocul echipei parea ca in sfarsit merge mai bine, selectionerul Cosmin Contra a scos un atacant, pe George Puscas, pentru a-l inlocui cu un mijlocas, Ianis Hagi.

- Doua explozii s-au produs sambata la o sarbatoare publica in orasul afgan Lashkar Gah si exista temeri ca guvernatorul provinciei Helmand a fost ranit, au afirmat pentru Reuters citat de agerpres oficiali de securitate si un martor.Vezi și: Lovitura de imagine pentru președintele PMP. Eugen…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) poate da lovitura cu noul antrenor. Sascha Bajin, omul ales cel mai bun antrenor din 2018, este in continuare liber de contract, dupa despartirea de Naomi Osaka, si va fi prezent la Miami, iar presa din Franta a facut un anunt interesant.Anternorul are pe lista…

- Premierul Viorica Dancila incepe sa fie recunoscuta de liderii din UE! Omologul ceh, Andrej Babis, a spus, intr-o conferința de presa, ca și-ar fi dorit ca Romania sa fie reprezentata de premierul Dancila la Consiliul European, nu de Klaus Iohannis.”Imi pare rau, doamna premier, ca nu veniți…

- Liderul grupului europarlamentar al PPE (Partidul Popular European), Manfred Weber, "ar fi trebuit sa aiba mai multe" pe agenda vizitei sale de marti de la Budapesta, a declarat miercuri deputatul socialist Tamas Harangozo (opozitie), care a insistat ca "Ungaria are probleme mai mari decat campania…

- Mama Antonei a trait o mare dezamagire in dragoste, care i-a schimbat viața radical și care a influențat ulterior și viața celebrei cantarețe, care la vremea respectiva era doar o fetița.

- Detalii importante din doua comunicate de presa ale Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), care vizau dosarul Laurei Codruța Kovesi, au fost eliminate de catre Biroul de Presa al PICCJ, care a transmis vineri un comunicat de presa diferit comparativ cu cel al Secției.