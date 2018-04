Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ultima perioada scandalul dintre Brigitte și Ilie Nastase ține prim planul știrilor mondene, soția fostului mare tenismen nu a mai suportat situația tensionata și a rabufnit printr-un mesaj dur adresat tinerei reporterițe pe care o acuza ca ar fi avut o idila cu soțul ei. (CITEȘTE ȘI:BRIGITTE…

- O tanara de 24 de ani, presupusa amanta lui Ilie Nastase, a depus plangere la Politie dupa ce a fost amenintata cu moartea, iar Brigitte Sfat ar fi principala suspecta. Brigitte Sfat a izbucnit IN DIRECT. Acuze HALUCINANTE la adresa lui ILIE NASTASE: "Imi spunea ca este cu fetitele si el…

- Presupusa amanta a fostului tenisman, Ilie Nastase, a fost amenintata cu moartea. Brigitte Sfat ar fi principala suspecta, iar confor surselor, tanara de 24 de ani a depus plangere la politie.

- Scandalul dintre Brigitte Sfat și presupusa amanta a lui Ilie Nastase a ajuns la un alt nivel. Dupa ce tanara reporterița ar fi fost terorizata cu SMS-uri, informație pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a publicat-o, in exclusivitate, AICI, razboiul s-a mutat la Poliție. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE,…

- Brigitte Sfat, mai sincera ca niciodata! Vedeta a dezvaluit amanunte incredibile din viata pe care a dus-o pana acum alaturi Ilie Nastase. Bruneta a povestit si cum s-a comportat familia fostului tenismen cu ea pana acum.

- Brigitte Sfat a dezvaluit cum a fost umilita de familia lui Ilie Nastase, cel care inca ii este soț. In ultimele zile, Brigitte Sfat și partenerul ei de viața, fostul mare campion la tenis Ilie Nastase, au fost in centul atenției din cauza scandalurilor imense din familia lor. Brigitte Sfat și Ilie…

- Dupa o aparenta impacare care anunța un viitor liniștit, Ilie Nastase și Brigitte Nastase sunt intr-un plin razboi, dupa ce, aseara, Brigitte l-ar fi prins pe inca soțul ei alaturi de o presupusa amanta. In cadrul unei emisiuni, tenismenul i-a dat replica soției și a negat ca toate aceste evenimente…

- Scandalul dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat pare unul fara sfarșit. Un nou episod șocant s-a petrecut intre cei doi, dupa ce Brigitte Sfat l-a prins pe Nastase cu noua iubita. Cei doi s-au batut in plina strada in București, informeaza Wowbiz. VEZI AICI FILMULEȚUL CU BATAIA DINTRE CEI DOI…

- Brigitte Sfat nu a mai rezistat și, intr-un acces de furie, a ”denunțat-o” pe presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Tanara care i-ar fi stricat casnicia cu fostul tenismen are 24 de ani și este reporter la un post TV. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini cu superba…

- La doar cateva zile dupa ce s-au impacat, Brigitte Nastase și Ilie Nastase sunt, din nou, la cuțite! Soția sportivului l-a prins in timp ce cina cu amanta, iar acum bruneta tuna și fulgera!

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Afla in plin proces de divorț cu soțul sau, Ilie Nastase, Brigitte Sfat nu se sfiește sa o atace pe actuala iubita a fostului tenismen. Intr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, bruneta i-a adresat acestia cateva jigniri fara precedent.

- Brigitte Sfat a izbucnit de data aceasta la adresa amantei lui Ilie Nastase, o tanara cu care fostul tenisman s-ar iubi de cateva luni. In postarea facuta pe o rețea de socializare, Brigitte Sfat o sfatuiește pe actuala iubita a lui Ilie Nastase sa iși asume relația. INCREDIBIL. Cati bani…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- Deși se afla in divorț cu Ilie Nastase, Brigitte Sfat continua sa se afișeze alaturi de acesta și sa se distreze impreuna de parca nimic nu s-ar fi intamplat intre ei. Brigitte Sfat a avut parte de un mariaj cu suișuri și coborașuri cu fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. Cei doi au fost implicați…

- Brigitte Nastase trece prin momente dificile. Aflata in plin divorț, bruneta a suferit enorm dupa urma scandalului cu soțul ei, iar acum a primit o noua lovitura., Mama ei, Sanda Szeifert, s-a imbolnavit. Vedeta a umblat cu ea prin doctori și se pare ca boala de care sufera femeia este destul de grava.…

- Brigitte Sfat i-a trimis un mesaj uneia dintre fiicele Amaliei Nastase pentru a-i reprosa anumite lucruri, dar cea din urma a reactionat total neasteptat. Ilie Nastase, surprins cu NOUA IUBITA. Cum a reactionat Brigitte Sfat Brigitte Sfat, o noua acuza la adresa lui Ilie Nastase. "M-am…

- Brigitte Nastase a publicat o conversație dintre ea și Amalia Nastase, pe contul ei de Instagram. Bruneta a vrut a precizat ca vrea sa demonstreze ca este o victima. Din schimbul de mesaje, se poate vedea clar ca cele doua femei din viața lui Ilie Nastase nu se ințeleg absolut deloc. Bruneta i-a trimis…

- Brigitte Sfat , dupa divorțul de Ilie Nastase. Bruneta și fostul tenismen se afla in plin divorț, insa au decis sa ramana in relații bune. Vedeta a declarat ca și-a vazut soțul la brațul altei femei. Fosta soție a lui Ilie Nastase a dezvaluit faptul ca el deja a inceput sa iasa cu alte femei, iar aceasta…

- Brigitte Sfat porneste un nou scandal? Vedeta a facut publica o conversatie intre ea si Amalia Nastase in care nu par sa se inteleaga deloc. Bruneta a scris si cateva mesaje dure pentru fosta sotie a lui Ilie Nastase.

- Brigitte Sfat a spus ca divortul a fost necesar in cazul sau, dar stie ca va ramane prietena cu Ilie Nastase. Brigitte Sfat, primele declaratii despre NOUL IUBIT "Asa cum s-au intamplat faptele, divortul a fost necesar. De ce sa ma afecteze? Viata merge inainte. Cand o sa intalnesc…

- Brigitte Sfat iși face griji și pentru cat de greu ii va fi sa aleaga pe cineva. Brigitte Sfat, DECIZIE RADICALA dupa ce a bagat DIVORT de Ilie Nastase. MESAJ ULUITOR pentru PRIETENI "Sunt constienta ca sunt pachetul complet si multi ma considera un pont, o carte castigatoare. Am bani,…

- Simona Halep a primit, luni seara, titlul de cetatean de onoare al Capitalei, numarul 1 mondial al tenisului feminin mentionand ca, in prezent, in Bucuresti, se simte ca acasa. Titlul i-a fost acordat de primarul Capitalei, la eveniment participand, printre altii, Ilie Nastase, Andrei Pavel si Bogdan…

- Brigitte Sfat incepe sa simta lipsa banilor, asa ca a luat o decizie radicala in ceea ce priveste cheltuielile din cluburile sau restaurantele de fite. Ilie Nastase, GEST ULUITOR dupa ce Brigitte Sfat a marturisit ca L-A INSELAT "Mesaj informativ pentru prietenele care se lipeau de…

- Brigitte Sfat a mers la tribunal sa depuna actele de divort, dar lucrurile s-ar putea schimba radical. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o imagine in care ține in brațe un ușor buchet de trandafiri, oferit in dar chiar de sotul intelat, Ilie Nastase. Brigitte Sfat a recunoscut ca…

- Dupa ce a anuntat din nou ca vrea sa divorteze, sotia lui Ilie Nastase a revenit la sentimente mai bune. Relatia dintre Brigitte si Ilie Nastase este asemenea unui roller-coaster. Intr-un nou mesaj postat pe pagina sa de socializare, Brigitte Nastase face dezvaluiri si-si exprima cele mai profunde regrete. Sotia…

- Divorțul de Ilie Nastase pe care Brigitte il anunțase in urma cu puțin timp pare sa fie un drum cu tot felul de suișuri și coborașuri. Dupa ce bruneta a mers sa depuna actele, exista acum tot felul de semne ca ar putea regreta decizia.

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte Sfat a recunoscut ca l-a inselat pe Ilie Nastase si a facut totul public prin intermediul contului personal de socializare. Bruneta este decisa sa indrepte lucrurile si sa se intoarca cu fata spre Dumnezeu. A

- Brigitte Sfat l-a inșelat pe Ilie Nastase și a facut public totul, la doar cateva zile dupa ce a anunțat ca divorțeaza de fostul tenismen . Bruneta a postat un mesaj sincer pe contul de socializare. Brigitte Nastase a recunoscut in postarea publica ca l-a inselat pe Ilie Nastase si este decisa sa indrepte…

- Miriam Soare, jurnalista bolnava de cancer, a mers in Germania pentru a se trata, iar fosta prezentatoare TV a relatat ca experienta sa a fost una teribila. Aceasta a scris pe facebook ca a trecut prin clipe de cosmar si nu i-au fost oferite la timp serviciile medicale de care avea nevoie. “Sase ore…

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Brigitte Sfat s-a hotarat sa divorteze de Ilie Nastase, intentand divort la Judecatoria Sectorului 1. Dupa un lung sir de scandaluri, Brigitte Sfat s-a hotarat ... The post Ilie Nastase, din nou singur. Sotia sa, timișoreanca Brigitte Sfat, a anuntat divortul appeared first on Renasterea banateana .

- Nici de ziua ei, sotia lui Ilie Nastase n-a avut liniste. Din pacate, mariajul ei e pe butuci. Au incercat in fel si chip sa-si rezolve probleme. Acasa, in intimitate, sau la televiziuni, in vazul lumii. Din pacate, eforturile lor par sa fi fost in van. Iar ziua de nastere a lui Brigitte, altadata aniversata…

- Brigitte Sfat divorțeaza de Ilie Nastase. Focoasa bruneta se pare ca nu a mai rezistat și a depus deja cererea de divorț. Brigiite Sfat și Ilie Nastase au avut parte in ultimii ani de o casnicie cu multe suișuri li coborașuri. Cei doi ba s-au certat, ba s-au impacat, insa acum lucrurile se pare ca au…

- Daca pana acum isi anuntase intentia de a divorta – in urma cu luni bune, ce-i drept – pe Facebook, de aceasta data Brigitte Nastase a facu mai mult decat atat: a mers la judecatorie pentru a cere desfacerea casatoriei cu Ilie Nastase. Brigitte Nastase s-a adresat instantei, in speta Judecatoriei Sectorului…

- Brigitte Nastase a implinit 41 de ani ieri si a avut alaturi oamenii care conteaza cu adevarat pentru ea. Printre acestia se numara frumoasa ei sora, Cristina Szeifert. Chiar de ziua sa de nastere, vedeta a transmis mesaje subliminale in legatura cu divortul de fostul tenismen. Mai mult, cea mai recenta…

- Sotia lui Ilie Nastase este foarte atenta la astectul fizic, de aceea a trecut de mai multe ori pragurile clinicilor de chirurgie estetica. Ultima data s-a intamplat in urma cu doar cateva zile. Brigitte a ajuns in Turcia, pentru o noua interventie.A

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala în Turcia, la sfârșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș.

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș. Apropiații au dat-o de gol pe soția fostului tenismen. Se pare ca Brigitte frecventeaza…

- Suma exorbitanta pe care a cheltuit o Ilie Nastase sa o distreze pe Brigitte de Revelion a-si rasfata sotia Marea impacare dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat a avut loc de chiar in noaptea de Revelion. Potrivit unor surse, fostul mare jucator de tenis a cheltuit o suma imensa pentru a si distra sotia…