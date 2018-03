Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Brigitte Sfat a inaintat actiunea de divort, pare sa-l fi afectat destul de tare pe fostul jucator de tenis. Fapt pentru care, acum, Ilie Nastase este in cautarea unei vacante linistite in care sa se detaseze de toate probleme.

- Directorul sportiv al echipei nationale a României, Adrian Mutu, considera ca mijlocasul Ianis Hagi a facut bine ca s-a întors la FC Viitorul de la Fiorentina, unde nu a fost tratat cu seriozitate.

- Ashton Kutcher a povestit in emisiunea unui prieten ca separarea de Demi Moore a fost momentul de cotitura al vieții lui. Actorul a simțit atunci ca trebuie sa plece intr-o calatorie de regasire și a ales pentru asta munții Big Sky din Montana. Timp de 7 zile a stat acolo doar cu apa și ceai. ”Nu am…

- Mai bine toata viața la pușcarie pentru nimic, pentru aberațiile care imi sint incriminate, decit la Partidul Democrat. Declarația aparține fostului primar general al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, facuta in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova, transmite…

- Camelia Mitoseru a dezvaluit ca Ion Dolanescu era o persoana foarte geloasa si ca artistul ii aplica, ocazional, cate o corectie fizica. Interpreta de muzica populara a fost maritata de trei ori si are cate un copil cu fiecare sot: Leontina Vaduva, Camelia Filip si Ion Dolanescu. A

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- In 2015 se pronunța divorțul de James Keach, barbatul cu care a fost casatorita timp de 22 de ani. Puțini știu, insa, ca actrița avea un alt iubit inainte ca divorțul de fostul soț sa fie pronunțat. Jane Seymour a dezvaluit ca se iubește de patru ani cu un regizor de la Hollywood La cel mai recent eveniment…

- Dosarul lui Omar Hayssam s-ar fi inchis dupa ce faptele s-au prescris, insa procurorul care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga Moraru se apara si sustine ca motivul clasarii este cu totul altul. Dosarul privind privatizarea fostei Intreprinderi de Piese Radio si Semiconductori (IPRS) Baneasa, in…

- Brigitte Sfat, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase, și-a facut o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Apropiații spun ca bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a gasi secretul tinereții fara batranețe.

- Din primii ani de școala pana la varsta adulta un lucru este puțin probabil sa se schimbe: greutatea cu care ne trezim dimineața devreme, cand suna alarma, scrie realitatea.net.Oamenii trec prin patru pana la șase "cicluri de somn" in fiecare noapte.

- Un apartament nou poate fi atat un motiv de bucurie, dar și o responsabilitate pentru tine și bugetul tau. O casa noua poate fi un mod extraordinar prin care sa-ți incepi anul, insa trebuie sa realizezi ca treburile importante incep abia de acum. Nu ne indoim de faptul ca ți-ai facut toate temele inainte…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu e de parere ca adevaratul motiv pentru care ministrul de Interne Carmen Dan i-a cerut demisia șefului Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei, in cazul polițistului suspect de pedofilie, ar fi cu totul altul.Intr-o postare pe pagina sa de Facebook,…

- Catrinel Sandu, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta a venit in Romania in urma cu cateva luni și a acordat un interviu, in care a vorbit despre soțul ei și plecarea in America, insa a ascuns divorțul de Gabi Trifu. Blonda a reușit sa para in fața tuturor, o femeie fericita, deși avea probleme…

- Gheorghe Hagi a surprins pe toata lumea dupa comunicatul in care afirma ca ofera doua milioane de euro pentru repatrierea fiului sau Ianis, rezerva de lux la Fiorentina. Totuși, adevaratul motiv din spatele interesului pentru Ianis Hagi ar fi altul. Potrivit site-ului FiorentinaNews, Gheorghe Hagi dorește…

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- Sergiu Curca, in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, a ales sa se sinucida, chiar in prima zi din noul an. Acesta a fost gasit spanzurat in casa sa din orasul Lipova, judetul Arad.

- Ce animal ai vazut prima data? In imaginea articolului sunt suprapuse 4 animale. Primul pe care il observi dezvaluie cateva lucruri despre persoana ta. Daca ai vazut prima data FLUTURELE… Inseamna ca ești o persoana cu mult bun simț, aplecata spre tot ce inseamna arta și rafinament.…

- Brigitte Sfat nu s-a ferit niciodata sa vorbeasca despre problemele cu legea pe care le-a avut in trecut. Bruneta si-a adus aminte de perioada in care a fost nevoita sa faca inchisoare, pentru talharie, dupa ce, cu putin timp inainte sa ajunga dupa gratii. A

- Povestea a fost spusa de Dana Grecu in cadrul emisiunii "Adevaruri ascunse" de la Antena 3. Episodul relatat in aceasta seara de vedeta Antenei 3 s-a derulat pe vremea cand prezenta o alta emisiune. "Noi am spus la Adevaruri de Viața povestea lui Brigitte Sfat. Va marturisesc sincer ca eu…

- Brigitte Sfat și-a scos cateva randuri de piele de pe fata. "Mi-am facut un tratament la nivelul pielii. Am avut doua zile ca un fel de fasa. Mi s-au scos cateva randuri de piele de pe fata. Am facut si un vaccin pentru cresterea parului. Peste doua luni fac 41 de ani. Mai incercam chestii…

- Relatia dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat pare sa fie una dintre cele mai ciudate din showbiz-ul romanesc, certurile dintre cei doi fiind de notorietate si au tinut mereu primele pagini ale ziarelor. Cu toate acestea, cand vine vorba de fericirea personei iubite, fostul mare tenismen stie cum sa…

- Liviu Varciu, socat la “Poftiti in vacanta”. Virgil Manescu, cel pe care publicul il cunoaște din emisiunea culinara ”Hell’s Kitchen—Iadul Bucatarilor”, reușește sa-i uimeasca pe colegii sai din tabara lui nea Marin inca din prima clipa. Daca nea Marin se așteapta ca Virgil sa aiba la el ținute impecabile,…

- Sasha Eliasson, în vârsta de 22 de ani, este un utilizator al platformei Reddit, unde a povestit ca, prima oara când a murit, s-a întâmplat din cauza ranilor foarte grave cu care s-a ales în urma unui accident de motocicleta, iar a doua oara, când a primit,…

- Paula Chirila este o femeie divorțata, dar cu toate acestea are numai cuvinte de lauda la adresa celui care i-a fost partener de viața pana de curand. Actrița Paula Chirila a divorțat de curand de Marius Aciu , cel care i-a fost partener de viața mulți ani. Casnicia lor a fost incununata cu un copil,…

- Amalia Nastase, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, nu mai are talia de viespe pe care o avea cu ani in urma. Amalia Nastase a fost casatorita cu campionul la tenis Ilie Nastase, impreuna cu care are doua fete. Pe acestea, Amalia Nastase nu le vrea in preajma lui Brigitte Sfat , actuala nevasta…

- Paula Chirila a facut o declarație incredibila despre barbatul de care a divorțat. Deși și-au spus adio, actrița marturisește ca inca il iubește pe cel care i-a fost partener de viața. Actrița Paula Chirila a divorțat de cel care i-a fost ani de zile partener de viața, Marius Aciu , impreuna cu care…

- Brigitte Sfat, o noua operație estetica. Soția lui Ilie Nastase a publicat prima fotografie dupa intervenția chirurgicala. Bruneta e schimbata total și pare mult mai tanara. Unii dintre admiratori au criticat dur schimbarea vedetei. Soția lui Ilie Nastase și-a facut o noua operație la nas, iar rezultatul…

- Veste dramatica pentru pasionații de sport. Nikola Spear, fost tenismen, s-a stins din viața la vârsta de 78 de ani. Nikola Spear este cunoscut ca fiind primul jucator de tenis care a obținut o victorie cu 6-0, 6-0, 6-0 la un turneu de Grand Slam. Acest lucru s-a petrecut în 1969,…