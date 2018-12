Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Moise, indoliata inainte de sarbatori! Mihaela Moise a vorbit astazi intr-o emisiune tv despre suferinta prin care trece. Jurnalista a povestit ca in urma cu doua zile a murit bunica ei si ca nu a putut sa mearga la inmormantare, deoarece a trebuit sa stea alaturi de copil. (Angajeaza-te si…

- Bianca Rus ar fi fost agresata de partenerul ei de viața, Antonio, la magazinul pe care vedeta il are in Capitala. In luna mai, Bianca Rus s-a casatorit cu iubitul ei, Antonio . In luna octombrie, vedeta a facut nunta la Satu-Mare. a o luna de la nunta, Bianca Rus a trecut prin momente groaznice,…

- *** Societate comerciala angajeaza urgent stivuitoriști cu autorizație, program de lucru 8 ore și salariu atractiv. Relații suplimentare la telefon 0744.663.779 sau 0742.946.558 *** Angajez persoana pentru birou de copiat acte, serioasa cu cunostinte PC. Relatii la telefon 0752 550524 intre orele 9.00…

- Lumea mondena bucuresteana a tresarit dupa ce www.spynews.ro anunta in exclusivitate ca Brigitte Nastase s-a casatorit cu tanarul ei iubit, Cornel, la nici doua luni de la divortul de Ilie Nastase! Afacerista a vrut sa faca anumite precizari!

- Dupa ce Iulia Albu a facut-o pițipoanca, Brigitte Sfat i-a dat replica. Fosta soție a lui Ilie Nastase se afla in prezent in Turcia, impreuna cu mai tanarul ei iubit, Cornel, alaturi de care a tot fost surprinsa in ultima perioada. Brigitte Sfat și iubitul ei au ajuns sub lupta fashion-editorului Iulia…

- Ochiul aprig al Iuliei Albu a țintit-o și pe fosta nevasta a lui Ilie Nastase. Realizatoarea rubricii ”Wow sau Bau cu Iulia Albu” urecheat-o stilistic pe Brigitte pentru greșelile de stil, introducand-o in categoria pițipoancelor. Fosta soție a lui Ilie Nastase a avut o reacție pe masura. Poza cu Brigitte…

- *** Societate comerciala angajeaza vanzatoare. Salariu atractiv plus bonusuri. Telefon 0758 589900 sau 0758 882921. *** Sociatate comerciala, angajeaza urgent lacatusi mecanici, sudori si muncitori necalificati. Program de opt ore, oferim salariu atractiv. Relatii la telefon 0744663779 sau 0742946558.…

- *** Sociatate comerciala, angajeaza urgent lacatusi mecanici, sudori si muncitori necalificati. Program de opt ore, oferim salariu atractiv. Relatii la telefon 0744663779 sau 0742946558. *** Angajez strungar cu experienta pe strung conventional si sudor MIG-MAG in Zalau (inclusiv pensionari). Salariu…