Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voicu a trecut prin momente deloc placute. Aceasta susține ca a fost harțuita la telefon. Fosta iubita a cantarețului de muzica populara Gheorghe Turda a afirmat, la o emisiune de televiziune, ca a fost harțuita de o persoana care a tot sunat-o la telefon, la…

- Fiica lui Serghei Mizil, Smaranda, a marturisit ca a primit numeroase mesaje de amenințare de la un barbat. Smaranda a primit mesaje chiar și in toiul nopții. "La inceputuri m-a afectat, dar acum nu mai bag in seama. Ar trebui sa stau numai la Politie la cate amenintari am primit pana acum. M-a sunat…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat miercuri ca beneficiaza in continuare de protectia SPP, in urma unei decizii a CSAT, deoarece a primit numeroase amenintari si exista riscuri cu privire la siguranta sa fizica, informeaza Agerpres.roAm protectie in acest moment. Protectie fata de faptul…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au primit numeroase mesaje dupa ce au anunțat pe conturile lor de Facebook ca au o relație. Cei doi și-au schimbat status-urile de pe conturile respective, anunțand oficial ca sunt intr-o relație. Imediat dupa anunț, fanii le-au transmis numeroase mesaje, toate numai…

- Cornel Oana, iubitul lui Brigitte Sfat, a decis sa puna punct relatiei cu focoasa bruneta si chiar sa se mute din casa ei, dupa ce a vazut imaginile compromitatoare dintre acesta si Florin Patrama, din cadrul unei emisiuni tv.

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca a primit amenințari inainte de audirerea pentru funcția de procuror șef european. Concret ea susține ca a primit o scrisoare la hotelul unde a fost cazata la Bruxelles, dar nu s-a temut deoarece este pazita de SPP.Citește și: VIDEO Laura Codruța…

- Ilie Nastase pleaca in vacanța in Turcia cu iubita lui tinerica. Gestul fostei soții a sportivului, Amalia Nastase, spune tot despre increderea pe care aceasta o are in actuala partenera de viața a fostului mare campoion la tenis. In vacanța din Turcia, la Istanbul Ilie Nastase și actuala sa iubita,…