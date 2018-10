Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat a mers sa iși puna gene la un salon de infrumusețare, dar a avut parte de o experiența extrem de neplacuta. Vedeta și-a spus of-ul pe contul sau de socializare. Fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase nu a avut parte de o zi tocmai buna. A vrut sa mearga la un salon de infrumusețare…

- Brigitte Sfat a avut astazi parte de o experienta neplacuta, care i-a stricat toata ziua. De dragul frumusetii, vedeta a mers sa-si puna genele la un salon, dar un domn cu "limbaj deocheat" a incheiat o serie de momente deranjante.

- Dupa mai bine de jumatate de an de cand au anunțat ca divorțeaza, Brigitte Nastase și Ilie Nastase s-au prezentat in fața judecatorilor pentru a pune punct casniciei lor. Bruneta a facut și primele declarații dupa divorț. „La ora asta, sunt deja o femeie divortata. Am ramas cu numele de Nastase si de…

- Ilie Nastase a explicat cine este bruneta alaturi de care a fost surprins sarutandu-se. Fostul tenismen susține ca noua cucrerire este chiar șoferița lui! Desi nu au divortat inca, Brigitte Sfat si Ilie Nastase și-au gasit ”inclouitori”. In timp ce bruneta si-a gasit fericirea in bratele unui barbat…

- Sunt semne ca ar incepe o lupta crancena intre Ilie Nastase și Brigitte Sfat pentru bunurile și cadourile dobandite in timpul casniciei. Bruneta a ramas fara cateva articole vestimentare și tablouri dupa ce fostul mare tenismen a intrat in vila despre care susține ca el a cumparat-o. Brigitte spune,…

- Relația dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat a ajuns la final. Bruneta nu ia in calcul o impacare cu fostul mare tenismen și a anunțat, recent, ca are un nou partener. Cu care, de altfel, a și plecat, marți, in vacanța in Turcia. Fara sa-i pese ca, inca, mai este casatorita, Brigitte Sfat a urcat, […]…

- Ilie Nastase este cercetat penal pentru furt, dupa scandalul cu Brigitte Sfat, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Bruneta il acuza pe fostul tenismen, ca a intrat pe geam si i-a luat haine din casa. Contactat de Libertatea, acesta a negat insa cele intamplate și a declarat ca se afla la…

- Scandal monstru intre Ilie și Brigitte Nastase! Bruneta il acuza pe fostul mare tenismen ca i-ar fi intrat in casa și i-ar fi luat mai multe haine. Brigitte Nastase a fost cea care a sunat la 112. (Cele mai bune oferte laptopuri) Brigitte Nastase il acuza pe fostul mare tenismen ca i-ar fi intrat in…