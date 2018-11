Stiri pe aceeasi tema

- A trecut doar o luna de cand s-a pronunțat oficial divorțul dintre Brigitte și Ilie Nastase, iar acum bat clopotele de nunta din nou pentru… Brigitte! Ea a fost ceruta in casatorie de noul iubit, și a spus DA! Bruneta s-a separat la tribunal de tenismenul Ilie Nastase in urma cu o luna si jumatate,…

- De ieri, 26 septembrie, Brigitte Nastase a inceput o viața noua. Bruneta a divorțat de Ilie Nastase, cel care i-a fost partener și soț aproape opt ani. Deși a ramas cu un gust amar dupa aceasta casnicie, fosta nevasta a lui Ilie Nastase este optimista și vrea sa-și dea o noua șansa. Vrea sa casatoreasca,…

- Dupa mai bine de jumatate de an de cand au anunțat ca divorțeaza, Brigitte Nastase și Ilie Nastase s-au prezentat in fața judecatorilor pentru a pune punct casniciei lor. Bruneta a facut și primele declarații dupa divorț. „La ora asta, sunt deja o femeie divortata. Am ramas cu numele de Nastase si de…

- Brigitte Nastase nu-și mai incape in piele de fericire de cand se iubește cu un tinerel atragator și vrea sa demonstreze ca și-a revenit complet dupa ultima desparțire de Ilie Nastase.

- Dupa indelungi eforturi facute pentru a-și salva casnicia, Brigitte Nastase a luat taurul de coarne și a pornit pe un alt drum paralel cu Ilie Nastase. Bruneta a recunoscut, de asemenea, ca fostul tenismen i-a inșelat increderea inca de la inceputul relației. Brigitte Nastase a incercat de mai multe…

- Brigitte Nastase este indragostita mai ceva ca o adolescenta si nu se fereste sa arate asta tuturor. Bruneta și-a dus iubitul musculos in casa despre care Ilie Nastase susține ca ar fi platit-o chiar el!

- Brigitte Sfat iubeste mai ceva ca o adolescenta! A plecat cu iubi intr-o alta vacanta, iar noi avem imaginile! Telenovela ca a lor nu s-a mai vazut pana acum. Brigitte si Ilie Nastase joaca tare si inca vor sa se faca gelosi unul pe celalalt. Dupa ce bruneta a petrecut un sejur de lux in Turcia, alaturi…

- Vacanta o face sa vibreze pe Brigitte Nastase si chiar daca nu a avut stare si a certat-o de dimineata pe amanta sotului ei pe Facebook lasandu-i niste comentarii nu tocmai prietenoase, vedeta are grija sa-si condimenteze si ea viata amoroasa, scrie click.ro. Citeste si Ilie Nastase, reactie…