- Familia Casei Regale a Romaniei va parasi Palatul Elisabeta, incepand cu data de 5 februarie. Decizia vine dupa avizul negativ din Guvern. „Nu s-a primit la Casa Majestatii Sale nicio oferta din partea RAAPPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta. Nu au inceput discutiile dintre Casa Majestatii…

- James Grear are 20 de ani si este nascut în Bristol, în Marea Britanie. Împreuna cu un prieten, Henry, a pus bazele The Coin Supplier, dupa ce a vazut ca monedele rare se vând pe bani frumosi. Firma care a fost înfiintata în ianuarie 2017 a ajuns deja la câstiguri…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si 'spre stiinta' liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie.A da batalia cu Dragnea prin umilirea…

- Un tanar de 24 de ani, din Vaslui, este in stare grava, dupa ce a cazut, marți, de la inalțime, in timp ce lucra in Parcul Industrial Șelimbar. Polițiștii și inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu fac verificari in acest caz.

- Priviti, stimati cititori, ce se intampla atunci cand taxa auto nu mai e o problema, iar permisul se poate obtine pe spagi, la Pitesti! Un tanar din Prahova, mort de beat, a aterizat cu masina, proaspat adusa din Germania si cumparata pe cateva sute de euro, in sensul giratoriu de la Gara…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a vorbit, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook despre scandalul momentului. Mai exact, despre controversata apariție a ambasadorului Olandei la București alaturi de afaceristul Nelu Ioardache, cercetat pentru corupție. Generalul Iliescu a comcluzionat…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 100 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, iar peste 40 au depasit viteza regulamentara. Ca masura complementara, au fost retinute in vederea suspendarii 22 de permise de conducere, dintre care 20 pentru depasirea vitezei corespunzatoare…

- Un tanar de 23 ani, din județul Olt, și-a incheiat socotelile cu viața in prima zi din 2018. Barbatul era din satul Slaveni, localitatea Gostavațu, iar rudele care l-au descoperit atarnand in ștreang, luni-dimineața, 1 ianuarie 2018 și ausunat la 112. Medicul ...

- Un tanar, de 27 de ani, a suferit leziuni, noaptea trecuta, dupa ce autoturismul in care se afla a lovit doi cai aflați pe DN67, la Scoarța. La fața locului s-a deplasat echipa operativa din cadrul Poliției Rurale Tg-Carbunești, care a stabilit ca un tanar, de 30 de ani, din orașul Novaci,…

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- La data de 27 decembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați cu privire la dispariția lui Boboc George Radu, de 32 de ani, cu domiciliul in comuna Sacelu, intrucat acesta a plecat in...

- Daniel Pancu, unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Rapidului, a dezvaluit un moment tensionat, petrecut in 2011, in Giulești. "Sunt multe amintiri placute sau mai puțin placute. Oricum e clar ca sunt memorabile. Mi-aduc aminte ca am spart o ușa din vestiar, de la intrare, dar și un televizor.…

- La Alba Iulia în data de 21 decembrie 2017 a fost srbtorit doamna Blan Georgeta cu prilejul trecerii paragului a 90 de primveri. Manifestarea a avut loc la cercul militar i a fost organizat de Filiala &rdquoGemina&rdquo a ANCMRR &rdquoAl.I.Cuza&rdquo condus de preedintele Gl(r)ing. Ioan Belci.…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in judetul Arad. In localitatea Neudorf a avut loc un eveniment rutier intre un autocamion si un autoturism. In urma coliziunii, doua persoane sunt in stare de inconstieta. Intervin SMURD Arad si SMURD Barzava. Soferul autoturismului, un tanar…

- Odata cu inceperea campaniei electorale in Rusia, Putin incepe sa-și aminteasca despre diferite categorii de populație. Miercuri, a venit randul bibliofililor, care i-au prezentat ”Marea Enciclopedie rusa”, scrisa de un grup de autori la ordinul direct al lui Putin, transmis in urma cu 15 ani. Evident,…

- In urma cu o saptamana, un tanar din Mehedinți a dat o spargere la o vila din cartierul Preajba care aparține patroanei unui atelier de confecții din Tg-Jiu, de unde a furat 28 de geci de lux. Patroana calcata de hoți e Marilena Popescu, o femeie bogata, cu proprietați imobiliare in Gorj…

- Barbatul care apare in imagini este cautat de politisti, fiind banuit ca ar fi atacat violent un tanar in strada, deposedandu-l de bani in suma de 1.200 de lei, telefonul mobil si bijuterii din argint.

- Mihai Leu a fost invitat la emisiunea "La Maruta", unde a vorbit despre cum a reusit sa invinga cancerul. Fostul campion mondial de box a marturisit ca sotia lui, Ana, si copilul lor, Marco, au fost in permanenta alaturi de el.

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au dispus, ieri, declararea ca indezirabil pe teritoriul Romaniei a unui tanar de 27 de ani, rezident in municipiul Constanta, beneficiar al statutului de refugiat. Decizia a fost luata la cererea procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,…

- Principele Nicolae a ramas in memorie ca un copil nazdravan si neastamparat, ca un tanar a carui educatie lasa de dorit, desi a studiat la unul dintre cele mai prestigioase colegii din Anglia, dar si ca un tanar pasionat de masini, aviatie, precum si de practicarea unor sporturi, mai ales de iarna:…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din municipiul Radauti, pus sub acuzare de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, in trei dosare distincte privind trafic de droguri, si care se afla sub masura controlului judiciar, a fost arestat preventiv, sambata, pentru infractiunea de ultraj, ...

- Jucatorul de rugby Cristi Gheorgheosu „Lungu” a incetat din viața. Acesta a fost cel mai inalt sportiv din acest sport in țara noastra. Jucatorul de rugby Cristi Gheorgheosu „Lungu” a murit la varsta de 62 de ani. Anunțul despre tragedie a fost facut de Federația Romansa de Rugby. „Federația Romana…

- Divizionara terta Industria Galda de Jos a incheiat turul campionatului pe ultima treapta a podiumului, cu toate ca infrangerea drastica cu „U” Cluj a lasat un gust amar. „Campioana” deplasarilor, cu 19 puncte stranse pe terenuri straine, incheie anul asa cum l-a inceput, cu probleme financiare, care…

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei. Potrivit cerintelor de la licitatia ce urmeaza…

- Anul 2018 vine cu rasturnari de situație in legatura cu familia, cu caminul și cu cariera, iar pentru o zodie, anul care vine va insemna o rasturnare cu 180 de grade a vieții, atat in plan personal, cat și profesional, iar in luna octombrie, e posibila chiar și o casatorie.

- "- Buna dimineata! La multi ani!- Bine ati venit!- Sunteti pregatiti?- Da!- Sunteti niste frunosi toti! S-aveti o zi frumoasa! Carmen Dan a tinut sa indrepte personal lucrurile acolo unde a fost cazul. - Ia tine putin! Uite cravata asta!- Multumesc frumos! Arata bine!-…

- Președintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, a afirmat ca a convenit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ca aceasta sa vina marțea viitoare in fața acestui for sa explice acțiunile Jandarmeriei la protestele de strada de duminica seara. "Ieri (n.r. luni…

- Deputatul PNL Pavel Popescu i-a cerut, luni, ministrului de Interne, Carmen Dan, sa nu mai implice Jandarmeria in ”interese de grup sau personale”, sa-i redea acesteia ”libertatea” de a actiona conform propriilor protocoale stabilite de profesionistii institutiei si ii solicita demisia de onoare ”daca…

- Arabia Saudita a lansat duminica o coalitie antiterorista formata din 40 de tari musulmane, in principal sunnite, promitand o lupta neobosita impotriva gruparilor extremiste, pana la disparitia acestora, scrie Agerpres, citand AFP. Printul mostenitor Mohammed ben Salmane al Arabiei Saudite a deschis…

- • la inceputul saptaminii viitoare sint asteptate ceva precipitatii sub forma de ploaie in timpul zilei si usoare ninsori dupa lasarea intunericului • in general vor fi temperaturi diurne pozitive • in cea mai friguroasa noapte vor fi -3 grade Celsius • Finele lunii noiembrie si inceputul ultimei luni…

- PSD Iași anunța intr-un comunicat ca se dezice de declarațiile europarlamentarului Catalin Ivan, pe care il considera „apartidic” și despre care spune ca se „agața in continuare și de PSD și de funcția de europarlamentar”

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI Dumitru Dumbrava a explicat ca au existat intalniri cu procurorul Alina Bica, atunci cand era la DIICOT, pentru a discuta despre diferite spețe, dar a negat ca i-ar fi cerut acesteia reținerea…

- Oameni de afaceri germani ar urma sa soseasca la Suceava pentru a vedea la fața locului in ce zone și in ce domenii de activitate ar putea investi. Asta la invitația facuta de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, in urma intalnirii pe care a avut-o vineri cu directorul general al Camerei…

- Daca sinteți recent veniți in capitala coltorala a Rominiei, atunci aflați ca doamna din titlu e actrița și profesoara la universitatea bahluieza de artisticarii. O doamna fina, ce sa mai … Așa ca a fost cit se poate de potrivita prezența rafinatei doamne la un eveniment care l-a avut drept principal…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate. Documentul reglementeaza posibilitatea operarii zborurilor directe intre cele doua state.

- Trump și Putin sunt o amenințare la adresa valorilor occidentale de toleranța și deschidere, spune președintele Franței Emmanuel Macron. El a mai precizat, totuși, ca izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva.

- Dupa ce timp de 8 ani responsabilitatea asupra acestuia a fost pasata de la o institutie la alta, depozitul de azbest al SC Fermit SA Ramnicu Sarat ar putea fi inchis pana la inceputul lunii viitoare. Inchiderea se face conform unor proceduri stricte. Acesta este unul dintre cele 68 de depozite de deseuri…

- Adina Apostol a trecut prin momente cuplite, greu de descris cu ajutorul cuvintelor. Ne-am putea rezuma la durere, groaza și deznadejde, in fața unui sistem care, la doi ani de la tragedia care a indoliat o țara intreaga, demonstreaza ca nu-i pasa.

- Liberalii depun, marți, la Camera Deputaților, moțiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, intitulata "Romania in bezna. PSD fura curent", a anunțat vicepreședintele PNL Virgil Popescu. "Facem un apel parlamentarilor care au conștiința sa voteze…

- Ramona Badescu l-a sedus pe Cosmin Seleși, pe scena de la Te cunosc de undeva! Sambata, 4 noiembrie, de la ora 20.00, vedeta se transforma in Jessica Rabbit, cel mai cunoscut sex-simbol din animație, și il va seduce fara scapare pe Cosmin Seleși. “Ce mare ești! Ce puternic ești, iepurașul meu! Ce ochi…

- Recent Primaria Constanta a lasat o aplicatie de preluare a sesizarilor si reclamatiilor de la constanteni. Pana in prezent au fost primite 202 reclamatii, 92 dintre acestea fiind solutionate. Potrivit primarului Decebal Fagadau cele mai multe reclamatii au vizat drumurile publice 63 si igiena publica…

- "S-a aprobat in Biroul Executiv depunerea maine a motiunii impotriva ministrului de Finante, Ionut Misa. Motiunea se va depune de grupul parlamentar al PNL de la Senat", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL va depune si o motiune impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu. „Am…

- DIVERSIUNI…Tensiune maxima in familia Marcelei Topor, vasluianca devenita prima doamna a Cataloniei dupa casatoria cu Charles Puigdemont. Potrivit presei spaniole, aceasta si-ar fi luat fiicele si ar fi plecat din casa in care locuia cu sotul pana cand lucrurile se mai linistesc putin. Destinatia: Romania.…

- Sportiva romana Catalina Ponor, tripla campioana olimpica la Atena, in 2004, se va retrage din gimnastica la Openul Mexican, care va avea loc pe 25 noiembrie, la Ciudad de Mexico, relateaza EFE. Ponor, 30 de ani, are cinci medalii la Campionatele Mondiale și a fost de șapte ori…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi la Parlament ca salariile personalului medical nu vor scadea, ci se vor majora. "Salariile nu scad. Din contra, salariile cresc. Exista insa anumite voci care susțin ca din cauza faptului ca nu se vor acorda sporurile la cuantumul maxim, exista posibilitatea…

- Continua audierile la Comisia de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii. Dupa ce in cursul acestei zile Elena Udrea a venit la acest for parlamentar, saptamana viitoare urmeaza sa aiba loc noi discutii. Marti va continua audierea fostului secretar de stat Putura, cel care a fost…

- Parinții lui Connect-R , impreuna in platoul emisiunii “Aici eu sunt vedeta”, sa ii puna in dificultate pe Andreea Antonescu, CRBL și nea Marin, cele trei celebritați care vin alaturi de copiii, respectiv nepoții lor, in platoul emisiunii prezentate de Dan Bittman. Connect-R va fi insoțit de parinții…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca a stabilit împreuna cu premierul Mihai Tudose un sistem de comunicare mai simplu, menționând ca vor face o întâlnire informala cu miniștrii pentru chestiunile legate de guvernare și pentru evaluarea secretarilor de stat,…