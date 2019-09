Brigitte Macron, prima doamnă a Franţei, se întoarce la catedră Fosta profesoara va preda lectii regulate de franceza la o scoala dintr-o suburbie pariziana.



Brigitte Macron le-a declarat jurnalistilor, la deschiderea scolii din Clichy-sous-Bois, ca va avea ceva emotii, dar a adaugat ca este bine "sa fii in actiune".



Elevii ei vor fi persoane in cautarea unui loc de munca sau persoane care nu au terminat educatia liceala si incearca sa isi gaseasca un drum pe piata muncii.



Noul centru educational este pentru adulti cu varste cuprinse intre 25 si 48 de ani si se afla intr-o suburbie din nord-estul Parisului, care este unul dintre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, se intoarce la predat, informeaza luni DPA. Fosta profesoara va preda lectii regulate de franceza la o scoala dintr-o suburbie pariziana. Brigitte Macron le-a declarat jurnalistilor, la deschiderea scolii din Clichy-sous-Bois, ca va avea…

- Detalii noi ies la iveala in cazul profesoarei care a pulverizat spray lacrimogen asupra copiilor dintr-o clasa pregatitoare. Cadrul didactic nu a profesat mai mult de trei saptamani in niciuna dintre unitatile de invatamant in care a fost repartizata. Procurorii au pus-o sub control judiciar si i-au…

- Nouasprezece cazuri de infectie cu virusul West Nile s-au inregistrat in perioada 3 iunie - 28 august, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul In...

- Prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump (49 de ani), si prima-doamna a Frantei, Brigitte Macron (66 de ani), au atras toate privirile la summit-ul G7, ce se desfasoara in perioada 24-26 august, la Biarritz, in sudul Frantei.

- Brigitte Macron, prima-doamna a Frantei, va preda literatura somerilor din Clichy-Sous-Bois, o suburbie din estul Parisului, cunoscuta ca fiind punctul de pornire al revoltelor care au inceput in 2005.

- Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa fie luni, 9 septembrie. „In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin consultarea tuturor…

- Elevii de la o școala din SUA au vrut sa-i faca o gluma profesoarei lor, insa femeia a fost la un pas de moarte in urma incidentului. Trei elevi de la școala Starling K8 din Ohio au vrut sa-i faca o farsa profesoarei lor, care era alergica la banane. Aceasta a faut șoc anafilactic. Șocul anafilactic…

- O profesoara din Caracal, care preda la Școala de Arte și Meserii din comuna Alexandrei Maceșanu, Dobrosloveni, a marturisit ca a urcat de mai multe ori in mașina criminalului Gheorghe Dinca, pe care il vedea ca pe un „om batran, serios”. Femeia iși amintește cu drag despre fosta ei eleva.