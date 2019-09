"Presedintele a spus-o si acesta este adevarul. Aceasta femeie este intr-adevar urata", a declarat Paulo Guedes, nume important in guvernul brazilian, dupa comentariile recente ale presedintelui Bolsonaro la adresa sotiei lui Emmanuel Macron, care au provocat indignare atat in Franta, cat si in Brazilia.



Exista "mult adevar" in ceea ce a spus Jair Bolsonaro, a insistat ministrul in timpul unei dezbateri cu oameni de afaceri, in Fortaleza (nord-est), cu privire la afirmatiile considerate "total lipsite de respect" de catre seful statului francez.



"Presedintele (Bolsonaro) a…