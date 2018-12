Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea presedintele francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului Edouard Philippe a scazut la un nou nivel minim pe fondul protestelor "vestelor galbene", potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial pentru Paris Match si Sud Radio, publicat marti si citat de Reuters. Ratingul lui Macron de aprobare a…

- Exista viata pentru Bianca Dragusanu (36 de ani) si dupa despartirea de Victor Slav (38 de ani). Cei doi si-au spus “adio” in iunie, si-au trimis cateva “sageti” intr-o vreme, insa iata ca apele s-au calmat intre ei si au grija, la unison, de fiica lor, Sofia Natalia (2 ani si doua luni). Prezenta vinerea…

- ANAF va adopta pana la finele anului un pachet de masuri clare pentru 2019 pentru imbunatatirea colectarii in zona TVA, a accizelor si altor taxe, a declarat joi ministerul Finantelor Eugen Teodorovici. „Referitor la planul de colectare, in el trebuie avute in vedere toate elementele obligatorii pentru…

- O franțuzoaica de 101 a confundat-o pe Angela Merkel cu soția lui Emmanuel Macron la evenimentul de comemorare a Armistițiului unde erau prezenți cei doi lideri europeni. Cancelarul german are 64 de ani, iar Brigitte Macron 65 de ani.

- Angela Merkel a luat o pauza de la discuțiile despre sfarșitul primului razboi mondial pentru a clarifica un caz de identitate greșita. Cancelarul german, Angela Merkel a fost confundata cu soția lui Emmanuel Macron, Brigitte Macron, de catre o femeie de 101 de ani dupa ce s-a alaturat liderului francez…

- La un moment dat, telespectatorii au fost martori la declaratia incredibila a Andreei Marin. In 2010, telespectatorii au fost martori la declaratia incredibila a Andreei Marin. Pe atunci, Andreea era maritata cu Stefan Banica Jr, cu care se insurase in 2006 si avea sa se desparta in 2012. Banica bifase…

- Probabil cel mai controversat cuplu prezidențial din ultimii ani, Emmanuel și Brigitte Macron au o poveste inedita de dragoste care a facut inconjurul lumii. In ciuda diferenței de varsta de 25 de ani, se iubesc ca in prima zi in care s-au cunoscut și ca mai marii actori ai Hollywood-ului.

- Charles Aznavour, ultimul mare cantaret francez, a murit, in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 94 de ani, la domiciliul sau din Alpilles (sudul Frantei), au anuntat pentru AFP agentii sai, citați de News.ro. Cantaretul francez cel mai cunoscut in strainatate revenise dintr-un turneu in Japonia,…