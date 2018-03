Brigitte Macron, in cea mai stramta rochie scurta de pana acum

Stiri pe aceeasi tema

- S-a creat haos in urma deciziilor autoritaților maghiare de a restricționa traficul greu pe teritoriul Ungariei joi, 15 martie, de Ziua Naționala. Apoi a venit weekendul care a adus o noua runda de restricții: de sambata, ora 23:00, pana duminica, ora 23:00. Drept urmare, mii de camioane – care au staționat…

- Toata lumea se intreaba de ce Melania Trump poarta tot timpul ochelari de soare, chiar și pe timpul nopții. Multi afirma ca este ceva suspect ca Prima Doamna a Statelor Unite sa faca o „pasiune subita” pentru ochelari de soare incat sa nu se desparta de ei nici noaptea. Ochelarii de soare au devenit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, iși incheie astazi, 12 martie, vizita oficiala de 4 zile in India. Au fost 4 zile pline de evenimente, iar Prima Doamna a Franței și-a etalat cateva dintre ținutele cool din garderoba ei de designer. Fotografie realizata la sosirea pe…

- Procesul de evaluare a instituțiilor de invațamant preuniversitar din țara ar urma sa cuprinda, in 2018, peste 1.000 de scoli, potrivit unui anunt facut, luni, de Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP). Conform ARACIP, pana in acest moment, cei peste 650 de evaluatori…

- Mirela Vaida vorbește despre casnicia cu soțul ei, Alexandru, barbatul cu care are doi copii. Prezentatoarea tv a vorbit despre cum s-au cunoscut și cum au trecut peste momentele dificile. Mirela Vaida este o mama și o soție fericita. Vedeta are o viața așa cum și-a dorit intotdeauna și a dezvaluit…

- Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare pentru companii precum Amazon, Google si Facebook, acuzate de tari ale Uniunii Europene ca achita impozite prea mici prin redirectionarea profiturilor spre state care au sisteme fiscale avantajoase, precum Luxemburg si Irlanda.Planul…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP. "Consiliul de Securitate tocmai a adoptat…

- Gabriella Papadakis s-a declarat socata de incident, spunand: „A fost cel mai mare cosmar posibil. M-a facut sa imi pierd din concentrare”. Cu toate acestea, sportiva a dus exercitiul pana la capat, iar cuplul francez s-a clasat pe locul doi in programul scurt, dupa canadienii Tessa Virtue si Scott…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii…

- RTL si Le Point nu au reprodus pe larg documentul, care a fost redactat in limba engleza in iulie 2014 la Los Angeles, in prezenta unui notar. Potrivit documentelor intocmite in prezenta unui notar din Paris, Laura Smet a primit suma de 442.000 de euro, in decembrie 2003, si 450.000 de euro, in februarie…

- Vedeta TV imbina utilul cu placutul la fiecare ieșire a sa peste hotare. Marina Almașan calatorește nu doar pentru a se distra, ci și pentru a scrie despre ceea ce vede. Marina Almașan, una dintre cele mai longevive vedete TV, a reușit sa faca de fiecare data cam tot ce și-a dorit. A vrut sa fie jurnalist…

- Iesenii nu exceleaza la capitolele bun simt si buna crestere. Recent, Primaria a montat cutii de plexiglas pentru protejarea arborilor si arbustilor de pe Pietonal atunci cand se imprastie clorura de claciu pentru deszapezire. Iar aceste cutii au devenit cosuri de gunoi. Unele cutii s-au umplut de zapada,…

- Detinuta de statele membre ale Uniunii Europene, Banca Europeana de Investitii utilizeaza depozitele de capital ale statelor UE ca garantie pentru a finanta proiecte in Europa si intreaga lume. Insa, Brexitul ar urma sa duca la retragerea de catre Marea Britanie a participatiei de 16% din capitalul…

- Dupa cateva zile petrecute la Paris, in care a filmat cateva clipuri publicitare pentru Guerlain și s-a intalnit cu Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, acum Angelina Jolie a revenit la indatoririle sale de Inalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Angelina a aratat chic la Bruxelles.…

- Cum s-a imbracat Angelina Jolie pentru vizita cu stilata Brigitte Macron Dupa ce a vizitat cateva familii de refugiati sirieni din Iordania, Angelina Jolie a ajuns in Paris pentru a se intalni cu Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron, si a discuta cu aceasta despre situatia refugiatilor sirieni de…

- De cateva zile, Angelina Jolie se afla la Paris pentru a inregistra spoturi publicitare pentru celebrul brand Guerlain, iar de cand a ajuns in capitala Franței, toata atenția a fost indreptata spre ea. Angelina Jolie este o vedeta de talie internaționala cu numeroase proiecte care vizeaza pacea mondiala,…

- Angelina Jolie este zilele astea intr-o vizita in Franța, pentru a participa la o campanie publicitara. S-a plimbat cu cei 6 copii la muzeul Louvre și a fost primita chiar și la palatul Elysee de prima doamna a Franței, Brigitte Macron! Un moment numai bun pentru a ne uita puțin peste imaginea actriței…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris, la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o intr-o tabara de refugiati sirieni din Iordania in calitate de trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris. Întâlnirea a avut loc la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o într-o tabara de refugiati sirieni din Iordania în calitate de trimis special al Înaltului…

- Cantareata Carla Bruni, fost top model franco-italian, si-a anulat cele trei concerte pe care le avea programate saptamana aceasta in Portugalia din motive de sanatate, au informat organizatorii fara sa ofere alte detalii, relateaza joi EFE.Carla Bruni urma sa cante pentru prima oara in Portugalia…

- Starbreeze, distribuitorul jocurilor Payday și al lui Raid: World War II, dar și finanțator al lui Overkill’s The Walking Dead, trece prin probleme financiare. Recent, compania a trebuit sa vanda un procent, inca necunoscut, din acțiunile sale, pentru a continua finanțarea lui Overkill’s…

- Biografia consacrata a Primei Doamne a Franței, scoate la iveala o serie de lucruri necunoscute înca despre soția lui Macron. A fost patinatoare - În adolescența, Brigitte Trogneux a facut parte din echipa de patinaj a orașului francez Amiens. Nu a fost întotdeauna…

- Inceputurile scandaloasei relații dintre Brigitte, pe atunci profesoara, și elevul sau de doar 15 ani au ținut, mult timp, primele pagini ale ziarelor de scandal. Ei bine, nici acum nu s-au liniștit apele, mai ales ca a ieșit la iveala o biografie neautorizata, care vrea sa spuna adevarul in legatura…

- Arbitrul Tony Chapron, suspendat pana la noi ordine fiindca a lovit cu piciorul un fotbalist in timpul meciului de duminica Nantes - PSG din campionatul Frantei, a evocat un "gest neindemanatic" si "nepotrivit" si i-a cerut scuze victimei sale, Carlos Diego, jucatorul echipei gazda. In…

- Cartea „Brigitte Macron l’affranchie” scrisa de Maelle Brun, jurnalist la Closer, va fi publicata pe 17 ianuarie. Aceasta va fi prima carte dedicata vieții soției președintelui Franței, scrie sudouest.fr. Maelle Brun este prima care povestește despre Brigitte Macron, devenita una dintre cele mai cunoscute…

- Prima biografie consacrata sotiei presedintelui Frantei, "Brigitte Macron l'affranchie", redactata de Maelle Brun, jurnalista la revista Closer, va fi lansata pe 17 ianuarie, iar pagini din volum au fost date publicitatii vineri, potrivit AFP. Maelle Brun, a carei lucrare va aparea la editura L'Archipel,…

- Facebook anunta o serie de schimbari majore, facand postarile brandurilor, business-urilor si publicatiilor mult mai putin vizibile. In schimb, continutul care genereaza conversatii intre familie si prieteni va fi promovat pe reteaua de socializare, anunta Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook. Drept…

- De cateva zile, Prima Doamna a Franței și soțul ei, președintele Franței, se afla intr-o vizita de stat in China, pentru a intari relațiile diplomatice și pentru a discuta noi perspective econimice intre cele doua țari. Brigitte și Emmanuel au fost, timp de cinci zile, intr-o vizita oficiala Aseara,…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Anul acesta, Mariah Carey a ținut sa ia parte la gala Globurilor de Aur. Artista și-a facut apariția pe covorul roșu al celei de-a 75-a ediție a evenimentului la brațul partenerului ei de viața, dansatorul Bryan Tanaka și a avut grija sa respecte dress code-ul, facand front comun cu toate celelalte…

- "In timpul vizitei sale la Paris, in 2014, presedintele Xi a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysee de 104 calareti ai Garzii republicane si a fost fascinat de aceasta demonstratie de maiestrie", a explicat presedintia."Dornic sa stabileasca legaturi de prietenie cu sefii…

- Brigitte Macron a fost acuzata ca se comportata ca o regina, dupa ce a insistat sa nu mai stea in spatele soțului ei, ci alaturi, in timpul evenimentelor publice la care participa. Ea vrea astfel sa schimbe protocolul, ceea ce a atras o mulțime de nemulțumiri in mediul online, noteaza The Telegraph.…

- Francezii nu au fost de acord cu ea in multe privințe, de la faptul ca uneori se imbraca neadecvat pentru intalnirile publice la care participa, la parerea lor ca funcția de Prima Doamna vine la pachet cu un buget special, pentru care ei nu sunt de-acord sa fie folosiți bani publici, iar acum o critica…

- Pe 20 decembrie confirma faptul ca este insarcinata cu primul sau copil printr-o fotografie in care iși arata burta proeminenta mangaiata de palmele iubitului sau, Tristan Thompson. Dupa ce și-a ascuns sarcina timp de șase luni, Khloe Kardashian defileaza acum in toata spendoarea, fiind foarte mandra…

- Un automobil Mercedes de lux, folosit de Adolf Hitler in timpul deplasarilor sale prin Germania, va fi vandut la licitatie pe 17 ianuarie, in Arizona, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, conform AFP. Vehiculul, care poate atinge viteza de 160 km/ora, este un Mercedes-Benz…

- Experții de moda au intocmit clasamentul celor mai bine imbracate femei in 2017, relateaza Vogue. Lista include nume renumite precum Nicole Kidman, Natalie Portman, Emma Stone, Claire Foy, Zendaya Coleman și Ruth Negga, Rihanna, Zoe Kravitz si Solange Knowles, dar și cel al primei doamne a Franței,…

- Pana nu demult, angajatii din institutii publice, fie ei functionari publici sau personal contractual nu se puteau lauda toti cu salarii babane. Acum insa, da. Cei de la varful institutiilor au ajuns sa castige si aproximativ 3.000 de euro lunar, in timp ce angajatii aflati la baza scarii ierarhice…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, ca este "un drept constitutional" al fiecarui roman sa protesteze.Intrebat cum vede atmosfera din societate si faptul ca sunt persoane care protesteaza de luni intregi fata de unele decizii pe care le-a luat…