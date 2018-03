Stiri pe aceeasi tema

- De trei zile, Amalia Nastase, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase, nu a mai avut liniște in casa! Cațelul familiei a disparut in condiții suspecte iar cei trei copii ai Amaliei au plans incontinuu. Soarele a rasarit din nou insa pe strada ei, pentru ca patrupedul a fost gasit. Noroc cu prietenii…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- Dupa ce a parasit competiția Exatlon, Claudia Pavel a fost ținta neincetata a criticilor. Asta pentru ca telespectatorii au acuzat-o ca i-a stricat relația lui Catalin Cazacu. Sportivul avea acasa o iubita, iar apropierea dintre el și cantareața a ridicat multe semne de intrebare. Acum, la o luna dupa…

- In aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, secretele soției lui Ilie Nastase, Brigitte, vor fi dezvaluite chiar de fiica acesteia, Sara (10 ani), intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezenta AICI imaginile care dovedeau inceputul unei relații intre Maria Simion și Dacian Varga. Cei doi s-au distrat intr-un club din Capitala, alaturi de prieteni comuni. La o luna distanța, fotbalistul – donjuan și frumoasa vedeta și-au asumat relația! Cel…

- Adrian Mutu a fost dat in judecata de Lucia Bianco, un agent de jucatori din Italia. "Briliantul" este acuzat ca ar fi luat mai multi bani decat ar fi trebuit in urma unui transfer. Dosarul a fost inregistrat pe 7 martie, la Judecatoria Sectorului 1. Italianca solicita executarea silita a…

- Adrian Mutu a fost acționat in instanța, la Judecatoria Sectorului 1, de catre Lucia Bianco, un agent de jucatori din Peninsula. Italianca il acuza ca ar fi luat mai mulți bani fața de cat i s-ar fi cuvenit in urma unei tranzacții cu un fotbalist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru infracțiunea de inșelaciune. In plus, in dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual, fals in declarații…

- Roscata a povestit cateva episoade care s-au consumat intre cei doi, scrie apropotv.ro. "Am fost iubita lui Mutu un an si jumatate, cand era insurat. Consuelo nu exista pentru mine si pentru Adi. Mi-a zis ca am fost singura femeie care a dormit in dormitorul lui, in patul lui si al sotiei", a spus…

- Claudia Pavel a parasit competiția Exatlon de cateva saptamani și s-a intors de viața de dinainte. Veedeta spune ca a fost experiența unica, pe care ar retrai-o oricand. Despre relația cu Catalin Cazacu a marturisit ca inainte de toate sunt foarte buni prieteni și ține foarte mult la el. “Am spus ca…

- Brigitte Nastase a publicat o conversație dintre ea și Amalia Nastase, pe contul ei de Instagram. Bruneta a vrut a precizat ca vrea sa demonstreze ca este o victima. Din schimbul de mesaje, se poate vedea clar ca cele doua femei din viața lui Ilie Nastase nu se ințeleg absolut deloc. Bruneta i-a trimis…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Calin Geambașu continua sa-și acuze parinții și dezvaluie noi amanunte din relația lor. Artistul a spus la ”Rai, da buni”, emisiune moderata de Mihai Morar, ca și-a ajutat parinții cu bani, dar el nu a primit absolut nimic de la ei. Calin Geambașu a mai spus ca relația pe care o are cu tatal sau […]…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul „Sfantul Ioan” a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul serviciului. Surse…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Adela de la ”Bravo, ai Stil ”a fost la un pas sa caștige ediția a doua a concursului, reușind sa ajunga printre finaliste. Emisiunea ajutat-o nu numai sa capete notorietate și ”stil”, ci și un iubit, pe Ștefan, pe care i l-a ”furat” fostei colege de platou, Silvia. Tocmai de asta, poate, relația nu…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Vica Blochina locuiește intr-un apartament a carui valoare se ridica la 350.000 de euro, un cadou de la fostul selecționer Victor Pițurca, de pe vremea cand ii era amanta. De cand a devenit proprietara, vedeta nu pare sa fi platit de prea multe ori intreținerea la timp. Dovada stau multitudinea de…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Au ieșit la iveala detalii incredibile in ancheta morții soților Maleon! Potrivit apropiaților, atat Anda, cat și Bogdan Maleon aveau relații extraconjugale. La doua luni de la moartea soților, inca nu s-a stabilit ce s-a intamplat cu exactitate in casa cuplului. Ipoteza polițiștolor este ca a fost…

- La doar doua zile dupa ce s-a aflat ca intre Smiley și Ana, fiica lui Mircea Baniciu, a existat un schimb de mesaje nepotrivite, artistul și iubita sa oficiala și-au facut apariția la o petrecere cu ștaif. Gesturile facute de Gina Pistol in preajma lui Smiley au vorbit de la sine despre cum este relația…

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Mariajul dintre Brigitte si Ilie Nastase a ajuns, oficial, la final. Sotia fostului tenismen a depus actele de divort la judecatorie. Din casnicia de opt ani, Brigitte vrea sa plece doar cu numele Nastase.

Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

Tudor Chirila, super-vedeta a postului, a devenit unul dintre "purtatorii de drapel" ai celor care se gasesc in umbra protestelor antiguvernamentale, cel mai vizionat post TV din Romania…

- Se tot vorbeste ca sunt impreuna. Acum, insa, avem si indicii. Iata despre ce este vorba. Sunt doi oameni frumosi, cu doua suflete de artist si, nu in ultimul rand, doua vedete extrem de discrete. In ciuda chimiei evidente dintre ei si a faptului ca le rezoneaza atat de bine impreuna, nici Smiley si…

- Previziuni 2018 Berbec Dragoste si cuplu Se prea poate ca 2017 sa fi fost destul de plin pe aceste planuri, dar nici anul urmator nu se va lasa mai prejos din acest punct de vedere. Se intrevad așadar schimbari mari la acest nivel, dar daca incerci sa le gestionezi cu ințelepciune, nimic nu…

- Florin Salam si Roxana Dobre au decis sa puna capat relatiei lor, dupa ce bruneta a fugit de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat pe manelist cu un fost iubit. Florin Salam, prima reactie dupa DESPARTIREA de Roxana Dobre. Motivul REAL al RUPTURII Manelistul este hotarat sa nu-i dea…

- Relatia dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat pare sa fie una dintre cele mai ciudate din showbiz-ul romanesc, certurile dintre cei doi fiind de notorietate si au tinut mereu primele pagini ale ziarelor. Cu toate acestea, cand vine vorba de fericirea personei iubite, fostul mare tenismen stie cum sa…