- Brigitte Sfat nu a mai rezistat și, intr-un acces de furie, a ”denunțat-o” pe presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Tanara care i-ar fi stricat casnicia cu fostul tenismen are 24 de ani și este reporter la un post TV. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini cu superba…

- Brigitte a intentat process de divorț de Ilie Nastase și, in ciuda insistențelor fostului mare tenismen, este hotarata sa nu faca niciun pas inapoi. Dar la a doua infațișare judecatorii au luat decizia de a amana, din cauza unor acte pe care Brigitte le-a completat greșit. Astfel, cei doi raman casatoriți,…

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Scandal uriaș la Fundul Tutovei, județul Suceava, unde un cerb a fost ucis, i s-a taiat un corn și a fost abandonat sub un copac, unde a și fost gasit de oamenii satului. Este subiect de controversa intre reprezentantii Asociatiei Wild Bucovina si Romsilva. Cei care reprezinta ONG-ul amintit au sustinut…

- Durere mare in familia Reghecampf! Socrul Anamariei Prodan s-a stins la varsta de 69 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. La auzul veștii ca tatal sau a murit, Laurențiu Reghecampf, care se afla in Abu Dhabi, s-a urcat in primul zbor catre Romania. Anamaria Prodan a anunțat cand și unde va avea…

- Fiul de numai 5 ani al fostului portar al naționalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat vineri, dupa aproape un an in care s-a luptat cu o boala incurabila. Anunțul dureros a fost facut chiar de catre fostul sportiv, pe contul sau de Twitter. „Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu…

- Opt locuinte din satul Blidari, care apartine comunei Golesti, din judetul Valcea, sunt in pericol de prabusire, dupa ce in zona s-au reactivat, de cateva zile, alunecarile de teren. Zidurile caselor au crapat, astfel incat localnicii pot vedea prin crapaturi afara. O batranica, de teama ca nu cumva…

- Andreea Balan are motiv de fericire. Asteptarea a luat sfarșit, dupa ce zile in șir a vorbit despre videoclipul celui mai nou single. Astazi, frumoasa și talentata artista a lansat clipul „Tango in priviri”, care este pur și simplu senzațional. Cei care nu se vor regasi in versuri, pot totuși urmari…

- Iulia Vantur este invitata Monicai Barladeanu la ferma și vine pentru a le da sfaturi concurenților, pentru a vedea ce au reușit sa construiasca și cum se descurca ei in condițiile date. Plina de energie și voie buna, Iulia se va juca cu fermierii, va canta și va dansa. Atmosfera din ferma va fi una…

- La un pas de tragedie a fost cunoscuta artista Otilia Bilionera, in urma cu mai multe luni. Se afla in Turcia, s-a simțit rau și a ajuns la spital! A fost operata de urgența. ”Puteam sa mor”, avea sa spuna Otilia. La cateva ore de la intervenția chirurgicala, a fost vizitata de iubitul ei, care […]…

- In plin divorț de Ilie Nastase, Brigitte demonstreaza inca o data ca este in mare forma. Pentru admiratori sau pur și simplu ca sa se simta bine in pielea ei, Brigitte a imbracat o pereche de pantaloni extrem de mulați și și-a scos la inaintare posteriorul in care a investit 4.000 de euro! Rezultatul,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, 19 martie, la ora 15.00, Comandamentul de iarna. Edilul Capitalei ar putea anunta din nou inchiderea scolilor, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo de ger, lapovita, ninsori si polei, valabila in toata…

- Relația dintre Brigitte și veșnicul tanar Ilie Nastase a fost mai mereu cu nabadai. Iar inevitabilul avea sa se produca in februarie, anul acesta. Brigitte a intentat divorțul de fostul mare tenismen. De aceasta data, fara nicio șansa de impacare! Chiar ea a declarat, la puțin timp dupa ce depusese…

- Imagini socante au luat cu asalt presa din China. Un tren fantoma a fost vazut cand tragea la peron. Trenul-fantoma a ingrozit locuitorii din oras! Imaginile filmate in China au devenit rapid virale in mediul online. Multi oameni cred insa ca e vorba de o farsa, nu de un tren fantoma. Trenul-fantoma…

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- In aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, secretele sotiei lui Ilie Nastase, Brigitte, vor fi dezvaluite chiar de fiica acesteia, Sara (10 ani), intr-o noua editie a show-ului “Aici eu sunt vedeta”.

- In aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, secretele soției lui Ilie Nastase, Brigitte, vor fi dezvaluite chiar de fiica acesteia, Sara (10 ani), intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”.

- Fosta soție a jucatorului de tenis Ilie Nastase, Amalia, a facut un apel disperat la prietenii sai virtuali, dupa ce cațelul familiei s-a pierdut. Amalia Nastase, care a fost casatorita ani buni cu marele campion la tenis Ilie Nastase , este disperata. Vedeta și-a pierdut cațelul și a facut apel la…

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- Dupa opt ani de casnicie, Brigitte s-a decis sa divorțeze de soțul ei, Ilie Nastase, și a introdus cererea la Judecatoria Sectorului 1, din Capitala, chiar de ziua ei, pe 7 februarie. Se pare ca bruneta este hotarata sa inceapa o noua viața, iar ieșirile nocturne alaturi de prietenele ei sunt din ce…

- Augustin Viziru și Doinița Oancea s-au cunoscut in urma cu zece ani pe platourile de filmare, au devenit foarte buni prieteni, iar, de aproximativ trei ani, se tot spune ca traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Ei bine, se pare ca bruneta a devenit istorie pentru actor, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR 1…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre mama ei, cu ocazia zilei de 8 martie. Mama știristei este o femeie superba, care in tinerețe arata precum marile actrițe de la Hollywood. Frumusețea ei era apreciata de toata lumea, așa cum a povestit chiar vedeta PRO TV. Cocheta și mereu aranjata,…

- Brigitte Nastase a publicat o conversație dintre ea și Amalia Nastase, pe contul ei de Instagram. Bruneta a vrut a precizat ca vrea sa demonstreze ca este o victima. Din schimbul de mesaje, se poate vedea clar ca cele doua femei din viața lui Ilie Nastase nu se ințeleg absolut deloc. Bruneta i-a trimis…

- PRIMA CASA 2018. BCR va acorda credite de peste un miliard de lei prin noul plafon alocat pentru „Prima Casa„, potrivit unui comunicat al bancii, care anunta ca a primit 511 milioane de lei in cadrul noii editii a programului. PRIMA CASA 2018. PRIMA CASA 2018. Creditul „Prima Casa” al BCR are o dobanda…

- Exatlon 6 martie. Cosmin Cernat a facut astazi un anunț trist. Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza problemelor de sanatate, așa ca el va pleca acasa. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni sa isi ia ramas bun de la ceilalti […] The…

- In ultima luna, Kamara, soția lui, Oana, și amanta acestuia, Madalina, au fost in centrul atenției și au aparut prin diferite emisiuni tv, unde s-au certat la ore de maxima audiența. Se pare ca de pe urma scandalului, nu au crescut doar audiențele, ci și onorariile protagoniștilor. Se pare ca la inceput,…

- Un „copil unicorn” s-a nascut in Filipine, informeaza dailymail.co.uk. Nhel Jhon Prado sufera de encefalocel, o malformație pe care medicii nu au descoperit-o in timp ce se afla in pantecul mamei sale. Parinții copilului așteapta ca acesta sa fie operat pentru a i se salva viața, insa intervenția a…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Bruneta a dezvaluit care a fost principalul motiv pentru care a decis sa introduca acțiunea de divorți, precizand, totodata,…

- Kamara a fost implicat intr-un scandal de proporții, dupa ce soția lui, Oana, sotia i-a adus mai multe acuzații. Cearta a afectat-o și pe Madalina, iubita de doar cateva saptamani a artistului, cu care parea sa inceapa o frumoasa poveste de iubire. In cele din urma, Madalina a decis sa puna punct relației,…

- Atenție cu cine va strangeți in brațe! O noua metoda de furt face ravagii prin randul romanilor. Este o tehnica mai aparte, dar dest intalnita in ultima perioada. Aceasta metoda este cunoscuta in mediul judiciar polițienesc drept „furtul prin imprietenire”, victimele fiind aproape intotdeauna oameni…

- Nu, imaginile nu sunt trucate. Sunt cat se poate de reale și s-au petrecut intr-un oraș de la noi din țara. In era vitezei și a tehnologiei, aceste fotografii sunt pentru unii oameni o dovada clara ca romantismul nu a disparut, insa, alții au ras in hohote de felul in care acest barbat a ales […] The…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se vor transa la la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Divorțul de Ilie Nastase pe care Brigitte il anunțase in urma cu puțin timp pare sa fie un drum cu tot felul de suișuri și coborașuri. Dupa ce bruneta a mers sa depuna actele, exista acum tot felul de semne ca ar putea regreta decizia.

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Cristi Tanase (30 de ani) a revenit la FCSB, echipa la care a purtat banderola de capitan, si a abordat un subiect sensibil. "Dodel" este constient ca lipsa suporterilor de la stadion - pricinuita de scandalul cu CSA Steaua - este un mare minus pentru echipa antrenata de Nicolae Dica. Totusi, mijlocasul…