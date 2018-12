Brigitte Bardot, scrisoare deschisă către Emmanuel Macron. Vrea un miracol "Protectia animalelor in Franta este sortita unui abandon total, unei nepasari generale din partea guvernului", a declarat in acel text fosta actrita franceza in varsta de 84 de ani, o sustinatoare infocata a cauzei animalelor. "Craciunul este un mic miracol pentru unii dintre noi, iar eu cred in miracole!", a continuat ea. "Desi este dificil, uneori chiar imposibil, sa imbunatatim conditia umana, ar fi usor cu putina atentie, compasiune si vointa si imbunatatim conditia animalelor, ale caror suferinte mute reprezinta o rusine pentru Franta", a mai spus Brigitte Bardot. Ea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

