- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania. Recent, in cadrul unui emisiuni TV, vedeta a dezvaluit ce reprezinta celebritatea pentru ea. „Celebritatea este doar o consecința. Eu am un job, eu cant. Și ca urmare a ceea ce fac, eu sunt celebra. Este pur și simplu o consecința,…

- Zi neagra pentru teatrul romanesc din Romania! Actrița Aimee Iacobescu s-a stins din viața la varsta de 71 de ani, dupa o lunga suferința. Artista s-a stins pe un pat de spital. Cu o zi in urma, aceasta fusese transportata de urgența la Elias, dupa ce s-a simțit rau. Din pacate, medicii nu au mai […]…

- Mariana de la Exatlon s-a intors saptamana trecuta in Romania! Experiența din Republica Dominicana a fost una emoționanta pentru ea. Fosta concurenta are o poveste de viața care i-a impresionat pe telespectatori. Mariana are un baiat adolescent pe care il crește singura. Valentin nu a așteptat-o la…

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Brigitte Sfat a izbucnit de data aceasta la adresa amantei lui Ilie Nastase, o tanara cu care fostul tenisman s-ar iubi de cateva luni. In postarea facuta pe o rețea de socializare, Brigitte Sfat o sfatuiește pe actuala iubita a lui Ilie Nastase sa iși asume relația. INCREDIBIL. Cati bani…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.478 locuri de munca, in data de 23 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 6.065, Prahova…

- Andreea Balan, Liviu Varciu și Andreea Antonescu – trei dintre vedetele apreciate din Romania. Recent, soția lui George Burcea a facut dezvaluiri incendiare despre unele momente intime pe care le-a trait impreuna cu Liviu Varciu. De altfel, artistul a fost surprins in ipostaze apropiate și cu Andreea…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Competitia-fenomen Exatlon a cucerit Romania. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si urmaresc, pe Kanal D, aventurile celor doua echipe „Faimosii” si „Razboinicii”. S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt…

- Relația dintre Brigitte și veșnicul tanar Ilie Nastase a fost mai mereu cu nabadai. Iar inevitabilul avea sa se produca in februarie, anul acesta. Brigitte a intentat divorțul de fostul mare tenismen. De aceasta data, fara nicio șansa de impacare! Chiar ea a declarat, la puțin timp dupa ce depusese…

- Traim intr-o țara ciudata, din toate punctele de vedere. Acest lucru o demonstreaza, cu varf și indesat, un locuitor al plaiurilor mioritice. Tanarul a realizat și cateva fotografii care sa vina in sprijinul postarii sale. Mai exact, personajul a incercat sa se puna in pielea unui pompier. Recent, intr-una…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- In urma cu cinci ani, Mariana Buica l-a contactat pe Catalin Maruța, solicitandu-i, disperata, ajutorul in tentativa ei de a slabi, deoarece ajunsese la 240 de kilograme. Dupa ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale și diete severe, femeia a slabit spectaculos intr-un timp foarte scurt. „Am…

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- Brigitte Sfat si Ilie Nastase par a fi in relații bune. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o imagine cu o cina in familie, unde apare și langa actualul inca sot, in ceea ce constituie prima lor apariție publica de cand a anunțat divorțul. INCREDIBIL. Cati bani a cheltuit Brigitte Sfat…

- Brigitte Sfat iși dorește o noua relație dupa desparțirea de Ilie Nastase. Bruneta a precizat, insa, ca viitorul iubit trebuie sa fie potent din punct de vedere financiar. Asta deoarece a fost obișnuita sa traiasca in lux. Brigitte Sfat a dezvaluit și care este suma pe care a investit-o in momentul…

- Brigitte Sfat porneste un nou scandal? Vedeta a facut publica o conversatie intre ea si Amalia Nastase in care nu par sa se inteleaga deloc. Bruneta a scris si cateva mesaje dure pentru fosta sotie a lui Ilie Nastase.

- Selecționerul Cosmin Contra are mari batai de cap, dar nu neaparat cu jucatorii naționalei de fotbal de la care așteapta cele mai bune rezultate! Antrenorul reprezentativei Romaniei a declanșat un meci…cu fiscul, chemand ANAF-ul in judecata, a descoperit CANCAN.ro, site-ul numarul unu din Romania! El…

- Brigitte Sfat se afla in divorț cu Ilie Nastase, iar acest luycru o afecteaza foarte mult. Ea a declarat la o emisiune tv ca se confrunta cu problem de sanatate, din cauza stresului la care este supusa de la inceputul anului. „Pe data de 7 februarie, atunci a terminat avocatul meu actele, am depus divortul.…

- Cel mai bogat preot din Romania nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiaza slujbe la Catedrala Mitropolitana din Iași, informeaza reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat in afaceri inca de cand era in facultate, iar acum a ajuns sa aiba vanzari de 10 milioane de euro…

- Fiscul a dat-o in judecata pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu și cere dizolvarea firmei SC Monica Columbeanu Media SRL, unde actuala iubita a lui Mr. Pink deține 99 % din acțiuni, iar milionarul de la Izvorani restul de 1 %. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Bruneta a dezvaluit care a fost principalul motiv pentru care a decis sa introduca acțiunea de divorți, precizand, totodata,…

- Salariile vedetelor din Romania. Andreea Esca, Andreea Mantea și Catalin Maruța sunt doar trei dintre cei mai indragiți prezentatori de la noi. Și de-a lungul timpului, romanii s-au intrebat ce suma primesc in fiecare luna pentru job-ul pe care il au. Salariile vedetelor din Romania. In urma unei anchete,…

- Maga-scandal in familia temutului interlop Adrian Corduneanu! Soția lui, Ramona, ar fi fugit de acasa și nu s-a știut de ea preț de cateva zile. Povestea cu iz de amantlac a ajuns la urechile lui Adrian, aflat dupa gratii, iar acesta a luat foc și a amenințat cu razbunarea crunta! CANCAN.RO, site-ul…

- Scolile inchise si saptamana viitoare. Sute de unitați de invațamant din toata Romania și-au inchis porțile saptamana aceasta din cauza vremii extreme care face ravagii in țara noastra. In București, dar și in alte orașe, elevii nu vor face cursuri pana luni. Totuși, vacanța lor s-ar putea prelungi,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, filmari fabuloase cu ”lupii tineri” ai opoziției. Tanarul PNL-ist Adrian Chiran și-a sarbatorit ziua de naștere impreuna cu brigada lui de primari. A rezultat o mega-paranghelie cu manele, unde s-au cosumat zeci de litri de vin și…

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a dezvaluit ca Angela Merkel se intereseaza constant de parcursul numarului 1 WTA. Ilie Nastase, mesaj TRANSANT pentru Gabriela Firea. Cum a deturnat gala in care Primarul Capitalei a premiat-o pe Simona Halep "Acum trei sau patru…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum s-a rupt ”frația” dintre Mihai Stoica și Dan Petrescu și cum au ajuns cei doi foști colaboratori sa fie dușmani de moarte. Conform unor surse bine informate, relația dintre cei doi s-a deteriorat in perioada in care activau la…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu o noua mega-exclusivitate, dupa ce ieri v-am dezvaluit ca Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Am aflat motivul separarii, și anume noua iubita a prezentatorului de la Antena, pe numele ei Roxana Niculae. Va prezentam in exclusivitate și primele imagini…

- Brigitte Nastase a intentat divortul de sotul ei, Ilie Nastase, dupa o serie lunga de despartiri si impacari. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, publica imagini in exclusivitate cu Ilie Nastase dupa ce Brigitte a deschis procesul de divort. Fostul mare tenismen a fost la baza de la Vointa, acolo…

- Brigitte Sfat a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a depus actele de divorț. Ea afirma ca nu se va razboi pe avere cu fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase. Dupa un mariaj cu multe scandaluri, certuri și impacari, Brigitte Sfat a decis sa divorțeze de marele sportiv Ilie Nastase . Brigitte…

- Ilie Nastase și Brigitte Sfat aveau o relație inca din anul 2010, iar in 2013 au decis sa iși uneasca destinele și s-au casatorit. Totuși, anul trecut relația lor a devenit din ce in ce mai grea, aparand certuri constante și scandaluri care vizau aventurile fostului mare tenismen.

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Ilie Nastase a vorbit la Digi24 despre victoria Simonei Halep in semifinala cu Angelique Kerber. Fostul mare tenismen spune ca jucatoarea din Romania a jucat meciul carierei și a caștigat pentru ca a fost mai agresiva.

- Fostul premier Mihai Tudose a fost denuntat la Parchetul General pentru declaratiile despre steagul secuiesc. Avocatul care a depus plangerea solicita sa se verifice daca declarațiile facute fata de steagul secuiesc ar putea reprezenta infractiuni de instigare publica sau de incitare la ura sau discriminare.…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , le ureaza cititorilor sai "La multi ani!", un An Nou fericit, multa sanatate si multe realizari pe toate planurile in 2018! Va multumim ca sunteti alaturi de noi si va asiguram ca va vom tine la curent cu cele mai proaspete informatii din showbiz si nu numai si…

- Romania tv da startul Super Revelionului Romaniei, o petrecere maraton cum nu s-a mai facut in istoria televiziunii. Peste 200 de invitati vor petrece timp de 15 ore in "sufrageria" celui mai urmarit post de stiri.