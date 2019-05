Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Pavel a marturisit ca a fost invitata la nunta pe care Brigitte Sfat o va face cu Florin Pastrama. Cantareața Claudia Pavel și Brigitte Sfat s-au certat la cuțite și și-au adus acuzații grave la show-ul Ferma, din care au facut parte. Cu toate acestea, Claudia Pavel a marturisit, la emisiunea…

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama sunt mai fericiti ca oricand, iar in scurt timp urmeaza sa faca si cununia civila. Brigitte Sfat spune ca l-a gasit, in sfarsit, pe barbatul vietii ei si este dispusa sa faca orice pentru dragostea ei.

- Cornel Oana are o relație cu o tanara care arata senzațional și de care este nedesparțit, semn ca a trecut repede peste desparțirea de Brigitte Sfat. Cei doi au fost surprinși intr-un hypermarket din Capitala, in timpul unei sesiuni de shopping. In care Cornel Oana a avut rolul de "carauș". S-A…

- Brigitte Sfat a fost ceruta in casatorie in cadrul show-ului tv din care face parte si Florin Pastrrama. CATI BANI iau vedetele de la FERMA. Brigitte Sfat si Catalin Morosanu, campioni la INCASARI De ziua sa de naștere, Florin Pastrama a decis ca este momentul sa faca urmatorul pas,…

- Judecatorul Curții Constituționale și fost șef al DNA, Daniel Morar, a fost premiat, in anul 2011 de Grupul pentru Dialog Social drept personalitatea anului. Morar susține ca vazand scandalul in care este implicat Augustin Lazar și intenția GDS de a-i acorda același premiu, el a decis sa renunțe…

- Brigitte Sfat se pregateste de zor de nunta cu Florin Pastrama. Ba chiar a primit si inelul de logodna, iar ieri, cei doi si-au ales si verighetele. Multi s-au intrebat ce face Ilie Nastase, fostul sot al lui Brigitte Sfat, in tot acest timp.

- Florin Pastrama știe sa se distreze și sa se bucure de tot ce-i ofera viața. Acesta a fost in vacanțe de lux intr-unele dintre cele mai frumoase destinații. De curand, Florin Pastrama a dus-o pe iubita sa, Brigitte Sfat, intr-o vacanța la Veneția. Acesta este mare pasionat de calatorii și inainte de…