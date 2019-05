Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City trebuie sa castige duminica titlul in Premier League sau echipa va fi ''distrusa'' de critici, a declarat vineri antrenorul Pep Guardiola. ''Nu-mi schimb opinia in ceea ce priveste lucrurile...

- Manchester City trebuie sa castige duminica titlul in Premier League sau echipa va fi ''distrusa'' de critici, a declarat vineri antrenorul Pep Guardiola. ''Nu-mi schimb opinia in ceea ce priveste lucrurile facute in acest sezon, dar pentru a fi mai convingatori…

- Manchester City a caștigat dramatic, 1-0 cu Leicester, și este in continuare lider in Premier League, cu o etapa inainte de final. A fost 13-a victorie consecutiva a lui City in Premier League. Inca un succes la Brighton și e campioana al doilea an la rand. Pur și simplu, in acel minut 70, Vincent Kompany…

- Echipa de fotbal Manchester City a invins pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Leicester City, in ultimul meci al celei de-a 37-a etape (penultima) din Premier League, si mai are nevoie de o singura nevoie pentru a-si pastra titlul de campioana a Angliei. Elevii antrenorului Pep Guardiola s-au…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, se indreapta spre al doilea titlu consecutiv. Și anunța: "Nimeni nu va mai reuși ceea ce am facut noi". City iși continua ascensiunea spre titlu. Al 12-lea succes la rand, al 19-lea in ultimele 20 de etape de Premier League. Ultimul, la limita, 1-0 la Burnley,…

- Atacantul echipei Manchester City, Sergio Aguero, va fi indisponibil pentru partida cu Cardiff City, de miercuri, din etapa a 33-a a Premier League, a anuntat antrenorul Pep Guardiola. ''Sergio nu va putea juca miercuri. Nu s-a mai antrenat de doua zile'', a spus Guardiola, adaugand…

- Manchester City a trecut sambata in deplasare cu 2-0 (2-0) de Fulham, in etapa a 32-a din Premier League, si a preluat sefia clasamentului cel putin pana duminica seara cand Liverpool, principala rivala, va juca impotriva lui Tottenham. Bernardo Silva (5) si Sergio Aguero (27) au punctat…