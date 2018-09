Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera va restrictiona traficul in zona Poligrafiei - Jiului, duminica, cu ocazia startului Turului ciclist al Romaniei. "In ziua de 23 septembrie, intre orele 10,00-14,00, va avea loc evenimentul sportiv 'Turul Romaniei 2018', dupa cum urmeaza: intre orele 10,00 - 10,15, adunarea participantilor…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, intre orele 08,00 – 14,00, pe mai multe artere din Capitala, cu ocazia organizarii ceremonialului militar dedicat Zilei Pompierilor, potrivit Brigazii Rutiere. Strazile care vor fi inchise, sunt: * Calea 13 Septembrie, segmentul cuprins intre Bd. Libertatii si…

- Editia a 51-a a Turului ciclist al Romaniei va avea loc in perioada 18-23 septembrie si, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri va trece prin cele trei provincii istorice ale Romaniei, conform paginii de Facebook a Federatiei Romane de Ciclism. Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism…

- Un accident mortal a avut loc vineri in Capitala. Conform informațiilor oferite de catre Brigada Rutiera a Capitalei, in jurul orei 11.50, conducatorul unui autocamion, un tanar in varsta de 25 de ani, care se deplasa pe Șoseaua Antiaeriana (zona Peco Petrom) dinspre rond Alexandriei catre Calea 13…

- Razvan Stefanescu, soferul masinii M...PSD, s-a prezentat marti la sediul Brigazii Rutiere, impreuna cu un avocat, pentru a cere sa i se clarifice situatia, acestia urmand a fi audiati de politisti incepand cu ora 11:00.

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in centrul Capitalei, pentru o serie de ceremonii dedicate Zilei Imnului National al Romaniei. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penalCeremonia militara prilejuita de Ziua…

- Traficul rutier se va restrictiona marti pe Calea Victoriei, intre bd. Ion Campineanu si bd. Regina Elisabeta, precum si pe str. Constantin Mille, pana la ora 11.00, cu ocazia organizarii unui ceremonial militar, organizat de "Ziua Drapelului", in Piata Tricolorului, in intervalul orar 9.00 - 11.00,…