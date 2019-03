Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii Rutiere din Capitala au organizat, vineri si sambata, o actiune de verificare a transportului public in regim taxim si in regim de inchiriere cu sofer prin intermediul aplicatiilor electronice, fiind aplicate 64 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 45.000 de lei.Potrivit…

- Un numar de 124 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate si 27 de premise de conducere au fost retinute in weekend de politistii rutieri, in urma unei actiuni avand ca scop prevenirea si combaterea incalcarii regimului legal de viteza, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul…

- Actiune pentru cresterea sigurantei rutiere, desfașurata de polițiști in Campeni. 27 de sancțiuni contravenționale in valoare de 7250 lei și si 3 certificate de inmatriculare retrase In perioada 8 – 10 februarie 2019, Politia orasului Cimpeni – Compartimentul Rutier, impreuna cu politistii din cadrul…

- Politistii din judetul Alba au desfasurat actiuni punctuale pentru cresterea sigurantei traficului rutier. In 3 zile, in care s-a actionat pe durata a cate 4 ore, au fost aplicate aproape 400 de amenzi in valoare de aproape 100.000 de lei. In zilele de 31 ianuarie, 1 si 4 februarie 2019, pe durata a…

- Vineri, 4 ianuarie, polițiștii din Dambovița au intervenit la 32 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. De asemenea, polițiștii au aplicat 315 sanctiuni contraventionale, au constatat 18 infracțiuni, iar pentru neregulile descoperite in trafic au reținut 17 permise de conducere și au retras 4…

- Un numar de 20 de permise de conducere au fost retinute si mai mult de 100 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 64.300 lei au fost aplicate soferilor din Capitala de catre politistii Brigazii Rutiere in urma unei actiuni desfasurate in cursul noptii de sambata spre duminica, informeaza…

- In cadrul activitatilor de supraveghere si control a traficului rutier desfasurate pe raza judetului de catre politistii cu atributii pe linie rutiera au fost aplicate 178 de sanctiuni contraventionale si au fost retinute in vederea suspendarii 11 permise de conducere. Pe linie de viteza, au fost aplicate…

