Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari de executie foraje geotehnice in zona Pasajului Doamna Ghica se vor desfasura in perioada 9 iulie - 6 octombrie. Potrivit Brigazii Rutiere, lucrarea va fi realizata fara inchiderea circulatiei autovehiculelor sau pietonilor, in etape succesive, astfel: * prin asigurarea…

- Circulatia rutiera pe DN 7 este inchisa complet, joi si vineri, in zona localitatii Topoloveni, judetul Arges, din cauza unor lucrari de montare a unor grinzi la podul peste raul Carcinov, scrie news.ro.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca traficul…

- In plin sezon estival, Autostrada Soarelui este blocata pentru lucrari. Traficul va fi deviat pana la data de 15 iulie. Traficul este deviat pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta pentru lucrari, pana in 15 iulie, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Pe Autostrada…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat joi contractul pentru proiectarea si executia Pasajului Doamna Ghica - Colentina cu Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti, informeaza PMB, intr-un comunicat transmis...

- In zilele de 21 si 22 mai, pentru efectuarea unor lucrari de catre CNCF CFR SA la infrastructura feroviara dintre statiile Voslabeni ndash; Gheorgheni pe sectia Siculeni ndash; Gheorgheni , au loc urmatoarele modificari in circulatia trenurilor operate de CFR Calatori, conform unui comunicat transmis…

- Circulatia pe breteaua de coborare pe Calea Giulesti spre Pasajul Basarab/Calea Plevnei a Podului Grant va fi restrictionata incepand de miercuri, in contextul lucrarilor de reabilitare si consolidare a podului, potrivit Agerpres. Brigada Rutiera precizeaza intr-un comunicat ca, de miercuri,…

- Brigada Rutiera a Capitalei a resistematizat, miercuri, circulatia in Piata Victoriei din Bucuresti, unde peste 1.500 de taxiuri s-au strans deja pentru a protesta fata de Ordonanta de Urgenta ”pentru mentinerea pirateriei”. Organizatorii anunta ca se vor strange peste 5.000 de masini, iar politistii…