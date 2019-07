Stiri pe aceeasi tema

- ■ pentru munca la negru, inspectorii ITM au aplicat amenzi de 660.000 lei ■ pentru alte nereguli s-au dat sanctiuni de 662.700 lei ■ Inspectorii de munca i-au ars la buzunar pe angajatorii verificati in cadrul unei campanii care s-a desfasurat luna trecuta, aplicind sanctiuni ce depasesc 13 miliarde…

- Amenzi in valoare de peste 41.000 lei au aplicat, la finele saptamanii trecute, polițiștii și inspectorii sanitar-veterinari, in urma unor controale pe linie economica, siguranța alimentelor și siguranța rutiera, in localitațile Livezile și Piatra Fantanele. Vineri 5 iulie a.c., polițiștii Serviciului…

- Politistii calaraseni au intervenit, in ultima saptamana, la 286 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate au aplicat peste 800 de sanctiuni contraventionale persoanelor care au incalcat normele legale in vigoare.

- Panda, supravegherea și monitorizarea video la rampele clandestine de deșeuri au fost acțiunile pe care le-au desfașurat polițiștii locali pentru prinderea celor care arunca gunoaie aiurea și ilegal. Polițiștii locali au aplicat 22 sancțiuni contravenționale in valoare de 13 700 lei acum doua saptamani,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au aplicat sancțiuni in valoare de peste 30.000 de lei la petrecerile care au tulburat ordinea și liniștea publica. Pentru stabilirea ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, in valoare de…

- Sanctiuni contraventionale in valoare de peste 100.000 de lei au fost aplicate de politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice in urma unor controale efectuate in judetul Calarasi.

- Actiunea a vizat doua depozite din municipiul Cluj-Napoca, fiind aplicate sanctiuni drastice si confiscarea a circa 13 metri cubi de cherestea de rasinoase. "În cadrul actiunii au fost verificate 2 depozite din municipiul Cluj-Napoca. Pentru neregulile constatate, politistii au…

- Actiune cu efective suplimentare la Blaj și in localitatile rurale arondate. Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 29.000 de lei Poliția Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite in municipiu si pe raza localitatilor rurale arondate. Au fost legitimate 144 de persoane si au fost…