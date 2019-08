Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat restrictii de trafic in contextul mitingului diasporei

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia unei manifestatii organizate in Piata Victoriei, la data de 10 august a.c., incepand cu orele 14.30, Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri specifice din competenta, in sensul restrictionarii temporare a traficului rutier sau atunci cand situatia va impune acest lucru.

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca in acest weekend, in Bucuresti, vor fi impuse mai multe restrictii de trafic, avand in vedere desfasurarea unor evenimente. *** In zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 21,00 - 23,00, in Piata Unirii - Fantani Unirii va avea loc "Simfonia Apei".…

- ”Incepand de astazi, ora 12.00, se va restrictiona circulatia pe sensul Turda - Crangasi al pasajului Pod Grant. Bretelele aferente acestei cai vor ramane in continuare inchise”, a transmis, luni, Brigada Rutiera a Capitalei.

- Surse oficiale au declarat pentru MEDIAFAX ca in Piata Victoriei sunt, la momentul transmiterii stirii, sub 10.000 de persoane. Mai multi liberali au anuntat, sambata, de pe scena evenimentului de prezentare a candidatilor la alegerile europarlamentare, ca in fata Guvernului s-au strans 50.000de oameni,…

- Brigada Rutiera recomanda ca rute ocolitoare Splaiul Independentei - Piata Unirii - bulevardul Corneliu Coposu; bulevardul Regina Maria - Piata Unirii - Splaiul Unirii si bulevardul Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piata Universitatii. Duminica, in Piata Victoriei, intre orele 17,00 - 22,00, este…

- Traficul va fi restricționat, sambata, pe arterele din zona Guvernului din cauza mitingului PNL ce va avea loc in Piața Victoriei, anunța Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit Agerpres.Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca sambata, in intervalul orar 11:00 – 14:00, va restricționa temporar…