- Clubul condus de Gheorghe Tadici a depus in vara acestui an la Primaria Zalau un proiect prin care a solicitat finantare din partea autoritatilor locale, motivand ca suma solicitata este necesara pentru participarea in cupele europene. Proiectul a fost respins la acea vreme, dar lucrurile par sa fi…

- Cu un singur punct acumulat dupa primele doua runde, Handbal Club Zalau ia in calcul doar varianta victoriei in duelul programat duminica, incepand cu ora 18, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” din Zalau. La fel ca formatia zalauana, si echipa din Braila a inregistrat o remiza si o infrangere in…

- Handbal Club Zalau va debuta in noul sezon al Ligii Nationale in fata propriilor suporteri, urmand sa intalneasa CSM Bucuresti, cea mai buna echipa din Romania si una dintre cele mai puternice echipe din lume. Meciul este programat duminica, la ora 17:30, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”. Cu sase…

- Chelsea și Manchester City se intalnesc astazi in Supercupa Angliei, de la ora 17:00, pe Wembley. Partida e in direct la TV Digi Sport și in format liveSCORE pe GSP.ro. Londonezii sunt deținatorii Cupei, in timp ce trupa lui Pep Guardiola a caștigat campionatul, fiind prima echipa care ajunge la 100…

- Mihaela Buzarnescu, in sferturile turneului de la San Jose 2018 | LIVESCORE. Australianca Ajla Tomljanovici s-a calificat in sferturi din California, dotat cu premii totale de 799.000 $, dupa ce a trecut joi in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, urmand sa dea piept cu romanca Mihaela…

- Borussia Dortmund a debutat cu o victorie la "International Champions Cup", formația din Bundesliga caștigand cu 1-0 meciul jucat impotriva lui Manchester City. Partida s-a disputat pe "Soldier Field" din Chicago, in prezența a 35.000 de spectatori.

- Clasata pe locul cinci la finalul editiei trecute a Ligii Nationale, Handbal Club Zalau a obtinut calificarea intr-o noua editie a Cupei EHF, a doua cea mai valoroasa competitie europeana intercluburi. Formatia condusa de Gheorghe Tadici s-a calificat direct in turul doi preliminar, unde se va duela…

- Supercupa Romaniei, programata in data de 14 iulie, intre campioana CFR Cluj si Universitatea Craiova, detinatoarea Cupei, se va disputa cu casa inchisa. „Toate cele aproximativ 27.000 de bilete scoase la vanzare pentru partida dintre CFR Cluj si U Craiova au fost epuizate”, informeaza frf.ro. Partida…