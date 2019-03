Stiri pe aceeasi tema

- Brie Larson va juca rolul lui Carol Danvers in filmul Captain Marvel care va fi lansat pe 8 martie – primul film cu un personaj feminin principal din seria Marvel. Danvers a fost prezentata fanilor pentru prima data in carțile de benzi desenate Marvel in 1968; din cauza unui accident ciudat, ea are…

- Premiata la categoria „cel mai bun cantec", pentru „Shallow", Lady Gaga a fost, alaturi de Cooper, protagonista unui moment considerat romantic si devenit viral. Reprezentatia lor de pe scena galei Oscar a iscat zvonuri privind chimia dintre ei. Kimmel a remarcat: „Urmaream de acasa si ne intrebam ce…

- Filmul „A Star is Born”, regizat de Bradley Cooper, care joaca alaturi de Lady Gaga, va fi relansat intr-o varianta extinsa cu 12 minute, potrivit Variety.Warner Bros. a stabilit ca varianta mai lunga a lungmetrajului „A Star is Born” sa ruleze timp de o saptamana, incepand de vineri, in 1.150…

- Toata lumea a vorbit despre chimia de necontestat care a existat intre Lady Gaga și Bradley Cooper pe scena Oscarurilor. Cei doi au urcat pe scena galei pentru a interpreta cantecul Shallow, de pe coloana sonora a filmului A Star is Born, fara a fi prezentați. Interpreta de 33 de ani s-a asezat la pian,...…

- Lady Gaga a caștigat aseara primul Oscar din viața, dupa alte cateva nominalizari, iar artista, impreuna cu Bradley Cooper au cantat LIVE piesa “Shallow”, coloana sonora a filmului “A Star is Born”. Am muncit mult pentru mult timp. Nu este vorba despre castig, ideea este sa nu renunti. Daca ai un vis,…

- Trupa rock britanica Queen va canta live la gala Oscarilor de duminica. Anunțul a fost facut de organizatori, ca urmare a succesului peliculei "Bohemian Rhapsody" care a fost nominalizata la categoria "cel mai bun film". "Aceasta este viata reala? Sau e doar o fantezie? Le spunem bun venit @QueenWillRock…

- Prezentam mai jos lista principalilor castigatori la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy. GENERAL: - Albumul anului: "Golden Hour" - Kasey Musgraves - Inregistrarea anului: "This Is America" - Childish Gambino - Cantecul anului: "This Is America"…

- Lady Gaga si-a surprins fanii la concertul de sambata, de la Park Theater din Las Vegas, cand l-a invitat pe Bradley Cooper, regizor al filmului "A Star is Born", sa cante impreuna "Shallow" in finalul reprezentatiei, potrivit Variety.Cantecul, care a fost nominalizat la premiile Academiei…