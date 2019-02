Stiri pe aceeasi tema

- 13 vedete de cinema si televiziune au fost anuntate ca prezentatori la gala premiilor Oscar. Lista include vedete precum Daniel Craig, cunoscut pentru interpretarea faimosului agent 007, sau Brie Larson, care a castigat premiul pentru cea mai buna actrita cu rolul sau din "Room" in 2016.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, apreciaza ca venirea fostului premier Mihai Tudose in partidul pe care il conduce este un mare castig pentru proiectul ce se vrea a fi 'o adevarata alternativa social-democrata' in politica romaneasca. "Mihai Tudose este binevenit in echipa Pro Romania.…

- Thelma Schoonmaker, colaboratoare a lui Martin Scorsese, de trei ori premiata cu Oscar, va primit cea mai inalta distinctie onorifica acordata de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), la gala din 10 februarie.

- Actrita de origine romana Maria Victoria Dragus, care a jucat in filmul nominalizat la Oscar "Panglica alba", de Michael Haneke, a fost inclusa pe lista celor 10 artisti europeni de urmarit in 2019 a prestigioasei publicatii Variety.

- Castigatorii Critics’ Choice Awards 2019 La o saptamana dupa ce am aflat castigatorii Golden Globes si cu cateva saptamani inainte de marea ceremonie a decernarii premiilor Oscar, aseara a avut loc gala Critics’ Choice Awards. A fost editia cu numarul 24, iar specialistii din Broadcast Film Critics…

- Textierul american Norman Gimbel, semnatarul melodiilor ''The Girl from Ipanema'' si ''Killing Me Softly'', recompensat cu mai multe premii Grammy, a decedat la varsta de 91 de ani, a anuntat vineri Broadcast Music Inc (BMI), organizatia americana care se ocupa de…

- Katie Holmes și Jamie Foxx planuiesc sa se casatoreasca la Paris, dupa o relație de cinci ani, ținuta departe de ochii lumii. Holmes și Foxx, care au o relație de cinci ani, au decis sa iși faca iubirea publica de abia anul trecut. Katie, care a divorțat de Tom Cruise in anul 2012, a inceput o poveste…