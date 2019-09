Stiri pe aceeasi tema

- Nava-scoala “Mircea” va efectua, de la sfarsitul acestei saptamani, un mars de instructie pe Dunare, aceasta urmand sa acosteze in porturile Tulcea, Galati si Braila, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, nava-scoala „Mircea” desfasoara, in perioada 14-23 septembrie,…

- Nava-scoala „Mircea” desfasoara, in perioada 14-23 septembrie, un mars de instructie pe Dunare, pentru a incheia seria evenimentelor organizate cu prilejul implinirii a 80 de ani de la intrarea in serviciul Marinei Militare Romane

- UE finanțeaza podul peste Dunare de la Braila cu peste 363 milioane de euro Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) va investi 363,3 milioane de euro pentru constructia unui pod peste Dunare, in orasul Braila, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Proiectul prevede de asemenea…

- Ziua Portilor Deschise va avea loc, astazi, la: Constanta in Portul Militar, orele 08.30 17.30, acces pe la Poarta 1 Port Constanta , Mangalia in Portul Militar, orele 09.00 14.00 , Tulcea pe Faleza Centrala a Dunarii, orele 09.00 13.00 si la Braila pe faleza, zona Moara Violatos, orele 09.00 13.00…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare now casting cod galben de vreme severa, valabila de maine, 03 august, ora 09 03 august, ora 21. Potrivit ANM, in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul si nord estul Munteniei si local in zona montana vor fi perioade cu instabilitate…

- Complexul Sportiv de la Mogosoaia gazduieste, in aceasta perioada, faza finala a actiunii de selectie ce are ca scop alcatuirea selectionatei nationale de juniori nascuti in anul 2005.In aceasta actiune, in toata tara sunt opt regiuni, fiecare cuprinzand sase judete. Constanta a fost inclusa in regiunea…

- "Eu cred ca Vrancea, din primavara urmatoare sau la inceputul verii, cand vor fi alegerile generale locale, va trece in alta grupa de judete, galbene cum se zice. Si asta nu e o chestiune ca sa incurajez, ci pleaca de la premisa unei victorii remarcabile la alegerile europarlamentare. Am castigat…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri seara, dupa o vizita in judele Braila, Galati si Tulcea, ca a vazut la reprezentantii partidului de acolo dorinta de implicare. "Acest lucru ne incurajeaza sa mergem si in celelalte judete si sa avem la final un rezultat foarte bun la alegerile…