- Comandantul Bricului Mircea, comandor Mircea Tarhoaca, brailean la origine, a primit joi, cu ocazia acostarii in Portul Braila a navei-scoala "Mircea", cea mai apreciata nava a Marinei Militare Romane, o Diploma de Excelenta din partea Colegiului "Gheorghe Munteanu Murgoci", pe care l-a absolvit in…

- Bricul Mircea a ajuns la Galați la 80 de ani de la prima și ultima vizita facuta in portul dunarean. Celebra nava școala a Marinei Militare Romane se afla in marș pe Dunarea maritima pentru a celebra 80 de ani de cand a intrat in serviciu. In Galați, bricul a fost intampinat de sute de oameni, anunța…

- Tenisul constantean dovedeste pe zi ce trece ca se afla la inaltime. Orasul care a dat-o mapamondului pe Simona Halep produce in fiecare zi posibili noi viitori campioni. In perioada 10-13 septembrie, la Bucuresti, pe terenurile Centrului National de Tenis, au avut loc intrecerile Campionatului National…

- Nava-scoala “Mircea” va efectua, de la sfarsitul acestei saptamani, un mars de instructie pe Dunare, aceasta urmand sa acosteze in porturile Tulcea, Galati si Braila, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, nava-scoala „Mircea” desfasoara, in perioada 14-23 septembrie,…

- Arta contemporana, proiecții vizuale spectaculoase și pictura murala. Toate acestea ii incanta pe cei care se plimba prin Brasov in aceste seri de weekend. Este ediția a 5-a a Festivalului AMURAL.

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta, cel pe care isi disputa meciurile de acasa FC Farul Liga a 2 a , a oferit la partida cu Petrolul Ploiesti noi motive de nervi, dar si de bascalie. Daca, pana acum, spectatorii se aratau nemultumiti, printre altele, de lipsa confortului din batranele tribune,…

- Se apropie Ziua Marinei Foto: Facebook.com/mapn.ro/. De Ziua Marinei în porturile de la Dunare si Marea Neagra sunt programate spectacole, expozitii de tehnica militara, dar si jocuri marinaresti. Miercuri se va întoarce în tara si nava scoala "Mircea", dupa…

- Sindicatul care ii reprezinta pe muncitorii companiei North Star Shipping din portul Constanta, subsidiara a grupului ADM, a anuntat luni ca o greva pe durata nelimitata, care era programata sa inceapa in data de 15 iulie, a fost evitata dupa ce s-a ajuns la un acord cu privire la salarii, informeaza…