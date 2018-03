Stiri pe aceeasi tema

- Se da o lupta stransa intre retailerii din țara noastra, iar fiecare iși folosește propriile arme pentru a ieși in fața. De data aceasta, marii jucatori de pe piața de retail au primit o lovitura neașteptata din partea colosului Carrefour.Acesta a facut o mutare prin care arunca in aer piața…

- Producatorul de mobilier pentru baie Savini Due din Sebes, controlat de omul de afaceri italian Piersante Savini, a finalizat anul trecut un program de investitii de peste 1 mil. euro, ce a presupus achizitionarea de instalatii tehnologice de productie, dezvoltarea de noi produse si imbunatatirea celor…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec anunta o crestere a vanzarilor pe piata externa de circa 36%, valoare inregistrata intre 2014 – 2017, reprezentantii companiei anuntand ca vor continua extinderea peste hotarele Romaniei, prin deschiderea in sistem franciza a magazinelor de brand Farmec si Gerovital,…

- Industria drepturilor de televiziune este marcata de sume uriașe de bani care urmaresc sa aduca exclusivitate și profit. Printre cele mai profitabile difuzari sunt, in mod cert, și meciurile din cupele europene de fotbal. De miercuri, apare un nou jucator pe aceasta piața.

- Secom a urcat in 2017 pe locul 3 in topul celor mai mari jucatori de pe piata de suplimente alimentare. Compania a finalizat anul cu o cifra de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro, 170 de angajati, 12 magazine proprii si un portofoliu de 400 de produse. 0 0 0 0 0 0

- Tema conferinței a fost - The Future of Talent - motiv pentru care organizatorii au oferit prezentari și dezbateri interactive care au adus pe piața de resurse umane din Transilvania idei și concepte noi care sa adreseze schimbarea rolului HR-ului în anul 2018. Celor aproximativ 250 de participanți…

- ♦ Din cele zece nume prezente in topul celor mai mari distribuitori din bricolaj dupa cifra de afaceri din 2016, anul pentru care sunt publicate cele mai recente date pe site-ul Ministerului de Finante, cinci se regaseau si in 2006, pe pozitii diferite, in vreme ce altele nu figurau deloc.

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- In incercarea de a justifica necesitatea adoptarii legii ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prim-ministrul Pavel Filip a adus drept exemplu reportajul realizat recent de catre Irada Zeinalova, jurnalista postului e televiziune NTV, care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon.

- Niciun șantier privind construirea de autostrazi nu este in grafic. Mai mult, asfaltatorii cer bani in plus și prelungirea termenului de finalizare a lucrarilor. Potrivit unui document intocmit de Compania Naționala de Administrare a Drumurilor Naționale și a Autostrazilor,procesele de negociere sunt…

- Cristian Gavan, fondatorul MAM Bricolaj, a fost atras inca din copilarie de lucrul manual si de ce pot face doua maini dibace, cu un strop de inspiratie si cu multa transpiratie. "Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si,…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Daca te-ai decis ca este timpul sa instalezi un sistem de incalzire care sa iți asigure confortul mult dorit in intreaga locuința, iar multiplele variante existente pe piața nu fac decat sa iți ingreuneze decizia, consultarea unui specialist este necesara și garantat iți ușureaza alegerea. Prețul platit…

- O femeie din comuna argeseana Babana a fost amendata de un politist de la Transporturi Feroviare pentru ca vindea leustean, sfecla si telina in piata fara sa aiba certificat de producator.

- Tranzactiile cu masini second hand - aduse din import și reinmatriculate in 2017, au ajuns anul trecut la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de unul dintre prietenii sai. Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii.

- Ce cheltuieli presupun bicicletele profesionale? In ziua de azi, achizitionarea unei biciclete presupune o investitie semnificativa. De aceea, este important sa te orientezi catre un model de calitate, care sa ti se potriveasca perfect. Piata dedicata ciclismului este destul de ofertanta de cativa ani,…

- In acest an piata imobiliara va inregistra o crestere de 15-20% fata de anul 2017 a cererii de spatii de birouri, care va depasi pragul de 400.000 metri patrati iar cererea neta, din care sunt excluse renegocierile, va avea o pondere de peste 60% din cererea totala, apreciaza Mihai Paduroiu, head…

- Inflatia si presiunea pe dobanzi vor fi noii jucatori pe piata, de care trebuie sa te feresti cat poti, a declarat Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). Potrivit acestuia, salariile nu mai pot fi crescute semnificativ de catre Guvern, motiv pentru…

- Andrei Dumitrașcu, fostul Marketing Manager al PepsiCo Romania, a preluat conducerea Breslo.ro – cel mai mare marketplace de handmade din Romania și unul din cei mai importanți jucatori din piața de e-commerce. Intr-o mișcare de interes pentru piața creativa locala, Andrei Dumitrașcu va conduce Breslo.ro…

- Inflatia si presiunea pe dobanzi vor fi noii jucatori pe piata, de care trebuie sa te feresti cat poti, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). 'Nu vad ceva semnificativ sa se profileze, cu exceptia riscului…

- ♦ In cursa pentru preluarea producatorului sucevean de inghetata s-au inscris mai multi investitori strategici si financiari, insa Abris Capital a ramas la masa negocierilor in runda finala, potrivit surselor ZF. Betty Ice este al doilea jucator de pe piata de 200 mil. euro a inghetatei, cu o cota de…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Piata muncii se afla intr-o continua transformare, iar angajatorii trebuie sa se adapteze schimbarilor si, mai ales, nevoilor angajatilor. Companiile sunt acum mult mai atente cu tinerii, care sunt mai putin dispusi sa stea cativa ani la acelasi job. Acestia au nevoie de provocari, se plictisesc…

- Dunarea Calarași iși reia pregatirile in vederea abordarii returului eșalonului secund doar cu gandul promovarii in prima liga. Dan Alexa și conducerea clubului au perfectat detaliile legate de parcurgerea antrenamentelor inaintea debutului in partea secunda a intrecerii. ...

- Dupa un an 2017 bun pentru procesoarele Ryzen si placile grafice Radeon, AMD a detaliat astazi planurile pentru viitoarele produse din categoriile CPU si GPU cu performante ridicate in cadrul unui eveniment desfasurat in Las Vegas, inainte de deschiderea CES 2018.

- Cand suntem bolnavi suntem obisnuiti sa luam medicamente. Putina lume stie insa ca exista pastile care, desi sunt prescrise de medici, ne pot face foarte mult rau, avand efecte secundare ce pot duce chiar la deces. Iata care sunt acestea: – Inhibitori ai pompei de protoni – multe persoane administreza…

- Bancile au suprasubscris de peste doua ori emisiunea de obligatiuni redeschisa astazi de Ministerul de Finante, in valoare de 200 milioane lei, cu scandenta in 2020 si o dobanda de 3,11% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Emisiunea a fost lansata initial in 2013.…

- Fundasul Virgil van Dijk a fost prezentat, luni, la Liverpool, eveniment cu prilejul caruia a vorbit si despre suma pentru care a fost transferat de la Southampton. Internationalul olandez a ajuns pe Anfield in schimbul a 85 de milioane de euro si a devenit, astfel, cel mai scump fundas din istorie.

- Moneda nationala a atins vineri cea mai slaba cotatie in raport cu moneda europeana, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6597 lei pentru un euro.Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, sustine ca deprecierea inregistrata pe final de an este…

- A invața o limba straina a devenit o necesitate, aproape ca neexistand joburi decente care sa nu ceara candidatului cunoașterea unei limbi de circulație internaționala. Chiar daca limba engleza este considerata limba universala a modernitatii, nu trebuie sa scapam din vedere ca a cunoaste o a doua limba…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an. Societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au inregistrat, in primele noua luni ale anului 2017, un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai…

- ♦ In primele 11 luni s-au vandut 142.300 de autovehicule, in crestere cu 11% fata de perioada similara a anului trecut ♦ Motorul cresterii din acest an a fost reprezentat de persoanele fizice, a caror pondere a urcat la 35% din total anul acesta. Apetitul romanilor pentru masini…

- Dupa falimentul Murfatlar, cel de-al șaselea jucator din piața, industria vinului a revenit pe creștere in 2017, pe fondul vanzarilor semnificative de Craciun și Revelion. Potrivit estimarilor KeysFin, piața vinului va depași 385 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

- Surpriza de proporții pe piața de retail. Un cunoscut hipermarket va pune lacatul, definitiv, pe ușile sale. Deși gigantul a incercat sa se mențina și sa sporeasca numarul clienților, totul a fost in zadar.Daca pana acum, au incercat marea cu degetul, retailerul ar fi luat marea decizie. Hipermarketul…

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca si unele active romanesti ale acesteia. "Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în…

- Vivani Salubritate se afla din nou in atenția opiniei publice. Un raspuns al Ministerului Dezvoltarii Regionale, la o interpelare publica a senatorului PMP Gabi Ionașcu, confirma faptul ca depozitul zonal de deșeuri al Vivani Salubritate funcționeaza ilegal! Datele au caracter oficial și au fost furnizate…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Piata de evaluare din Romania a crescut in 2017 cu circa sapte procente fata de anul trecut, potrivit estimarilor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) "Pentru 2017, estimam o crestere a pietei evaluarilor de aproximativ 6-7%, pana in jurul valorii de 48 de milioane…

- Dragnea si Tariceanu s-ar parea ca nu mai au nicio limita, au o mentalitate de tip Erdogan, in care orice poate fi facut, la un moment dat, cu orice risc. Traim unul dintre ultimele momente in care, daca nu ne unim fortele, vom fi curatati unul cate unul, afirma directorul Institutului pentru Politici…

- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non-Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei, a anuntat luni autoritatea. Inspectiile…

- Lufthansa și-a consolidat luna trecuta poziția de lider pe piața aviației achiziționand parți importante din rivala Air Berlin, cu suma de 210 milioane de euro (249 milioane de dolari). Lufthansa intenționeaza sa foloseasca activele Air Berlin pentru a-și extinde rapid subsidiara low-cost…

- ♦ Jucatorii de pe piata valutara au derulat in noiembrie, in medie, tranzactii zilnice de 1,43 mld. euro, un nivel modest dupa ce la jumatatea anului volumul operatiunilor valutare se apropiase de 2 mld. euro, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape sase ani. Piata valutara a inregistrat…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, in interiorul industriei, insa, concentrarea afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, avertizeaza KeysFin.…

- Sectorul IT&software romanesc, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei, tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile tot mai vitrege din piața, provocate pe…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Giganții care controleaza piața de IT din Romania, ce poate ajunge la o pondere de 10% din PIB Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile…