- Cantecul "Bohemian Rhapsody", ai carui producatori se temeau ca nu va avea niciodata succes, intrucat aceasta piesa a trupei britanice Queen are o durata de aproape sase minute, include fragmente de opera si versuri despre Galileo si Scaramouche, a devenit luni cel mai difuzat single din secolul al…

- Volumul "Queen in 3D", publicat de RAO in conditii grafice exceptionale, este dedicat legendarei formatii rock scris de un membru al acesteia. „Queen in 3D“ contine marturii, peste 360 de fotografii pe care Brian May le-a realizat cu ajutorul camerei sale stereoscopice de-a lungul mai multor decenii,…

- Actorul Rami Malek este unul dintre cei mai apreciați ai anului dupa transformarea sa in Freddie Mercury din filmul care urmarește ascensiunea trupei Queen, “Bohemian Rhapsody”. Cu un fizic apropiat de cel al personajului sau, Freddie Mercury, solistul trupei Queen, Malek a mai avut nevoie doar de cateva…

- Una dintre cele mai așteptate pelicule a anului, Bohemian Rhapsody, a depașit estimarile, cat și bugetul de producție. Cu incasari de 50 de milioane de dolari, a ocupat primul loc in box office-ul acestui sfarșit de saptamana din SUA, potrivit BoxofficeMojo.com.