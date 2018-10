Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, relateaza AFP. "UE si Marea Britanie exclud amandoua existenta unei frontiere fizice cu insula Irlanda, in asa fel incat ceea ce se va intampla in Irlanda de Nord se va intampla si pe piata unica europeana. Vor exista proceduri administrative care nu exista inca pentru marfurile provenind din restul Marii Britanii care ajung in Irlanda de Nord", a explicat el in fata reprezentantilor companiilor din…