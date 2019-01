Jurnalistii de la Financial Times anticipeaza ca in 2019 procesul Brexitului va fi oprit, iar presedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare. Va fi oprit Brexitul? "Marea Britanie va reusi, in al 12-lea ceas, sa se salveze de la acest act de automutilare. Brexit inseamna Brexit, a spus in 2016 Theresa May, dar dupa doi ani de dispute inversunate nici macar partidul premierului nu reuseste sa se puna de acord ce inseamna in practica acest lucru", considera comentatorul Philip Stephens. Foto: (c) ANDY RAIN / EPA Va deveni liderul Partidului Laburist Jeremy Corbyn premierul Marii Britanii?…