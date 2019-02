Stiri pe aceeasi tema

- Liderul britanic Theresa May ar trebui sa aprobe o uniune vamala permanenta cu blocul comunitar- așa cum a propus Partidul Laburist din opoziție - pentru a întrerupe impasul în care se afla acordul Brexit, a declarat negociatorul UE, Michel Barnier, relateaza Reuters, citat de Mediafax.…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, o va gazdui pe May la doar 24 de ore de intalnirea sa cu premierul irlandez Leo Varadkar. May este asteptata sa ceara redeschiderea acordului privind Brexitul, dupa ce parlamentul britanic a cerut oficial acest lucru saptamana trecuta, pentru…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, s-a declarat dezamagit ca parlamentarii conservatori "au pus interesul politic mai presus de interesul național" și au ajutat-o pe Theresa May sa supraviețuiasca moțiunii de cenzura. "Daca nu putem avea alegeri generale, poporul britanic trebuie sa aiba ultimul…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a incercat sa-i linisteasca vineri pe britanicii care traiesc in Spania, spunand ca drepturile lor vor ramane neschimbate dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Captura RECORD a ofițerilor…

- Theresa May, premierul britanic, a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in negocieri'',…

