- Gibraltarul a lucrat impreuna cu Spania pentru a ajunge la o intelegere in legatura cu locul sau in acordul privind Brexit-ul, a afirmat vineri seful executivului local, Fabian Picardo, adaugand ca orice revizuire privind locul enclavei in cadrul acordului ar redeschide intregul acord pentru renegociere,…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre raman departe…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat joi pe deputatii britanici ca au de ales intre proiectul de acord de "divort" incheiat cu Uniunea Europeana, retragerea din UE fara niciun acord si "niciun fel de Brexit", relateaza Reuters, dpa si AFP. "Alegerea este clara: putem alege sa plecam fara niciun…

- "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie. Daca documentul va fi aprobat, romanii vor putea sa continue sa lucreze, studieze sau sa locuiasca in Regatul Unit avand aceleasi drepturi ca si…

- Intalnirea Klaus Iohannis-Theresa May a fost anulata. Guvernul britanic discuta inca textul acordului de retragere a Marii Britanii din UE, iar premierul britanil Theresa May se afla inca in sedinta. Va informam ca intrevederea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Prim-ministrul Regatului…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- Patru ministri care sustin ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters.

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…