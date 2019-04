Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in cadrul unei dezbateri, ca intentioneaza sa organizeze un referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare."Am inceput sa analizez impreuna cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi daca as convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare.…

- «Nu vor mai avea loc negocieri in zilele de pana la 29 martie», a prevenit Comisarul european pentru Afaceri economice. Liderii europeni sunt unanimi in privința necesitații intensificarii pregatirilor pentru o plecare din UE a Regatului Unit fara acord, chiar daca ușa unei amanari a datei divorțului…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…

- Mesajul Uniunii Europene este clar: nu vom negocia nimic privitor la granița irlandeza. Ce ar putea obține prim-ministrul britanic din aceasta poveste? În cel mai bun scenariu, Brexitul este întârziat, considera analiștii politici, potrivit DW . Votul de marți…

- Nigel Farage, unul dintre cei mai importanti sustinatori ai campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, considera ca un al doilea referendum ar aduce un rezultat mai bun in favoarea Brexit, relateaza News.ro.Prezent la dezbaterea de miercuri de la Strasbourg, eurodeputatul…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…