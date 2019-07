Stiri pe aceeasi tema

- Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie o reunificare a Irlandei si ar pune in situatie dificila Regatul Unit, a apreciat premierul irlandez Leo Varadkar, transmite AFP. Şeful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, că un Brexit dur ar putea submina poziţia Scoţiei…

- Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie o reunificare a Irlandei si ar pune in situatie dificila Regatul Unit, a apreciat premierul irlandez Leo Varadkar, transmite AFP. Şeful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, că un Brexit dur ar putea submina poziţia Scoţiei…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar a declarat, sambata, ca in cazul unei ieșiri a Marii Britanii din UE fara acord, discuția privind o reunificare a Irlandei ar putea reveni in prim plan. Varadkar a fost intrebat, in cadrul unei conferinte pe teme politice, daca guvernul irlandez intentioneaza sa inceapa…

- Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie o reunificare a Irlandei si ar pune in situatie dificila Regatul Unit, a apreciat premierul irlandez Leo Varadkar, transmit sambata Reuters si AFP. Seful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, ca un Brexit dur ar putea submina…

- Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie o reunificare a Irlandei si ar pune in situatie dificila Regatul Unit, a apreciat premierul irlandez Leo Varadkar, transmit sambata Reuters si AFP potrivit Agerpres. Seful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, ca un Brexit dur…

- O eventuala iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord este o decizie care va trebui sa ii revina doar Londrei, nu Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit Reuters. ''Intotdeauna depinde de Regatul Unit sa revoce articolul 50…

- O mare majoritate din cetatenii Republicii Irlanda ar vota pentru unificarea cu Irlanda de Nord, daca s-ar vota "maine" pe acest subiect, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunile irlandeze, preluate de Politico.eu. Sondajul a implicat răspunsurile a 3.000 de alegători…

- O mare majoritate din cetatenii Republicii Irlanda ar vota pentru unificarea cu Irlanda de Nord, daca s-ar vota "maine" pe acest subiect, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunile irlandeze RTE si TG4, preluate luni de Politico.eu. Sondajul a fost realizat dupa votul de vineri pentru…