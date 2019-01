May, intr-un discurs tinut la o fabrica din orasul Stoke-on-Trent, unde majoritatea locuitorilor au votat pro-Brexit, a afirmat ca parlamentarii trebuie sa ia in considerare consecintele actiunilor lor in ceea ce priveste increderea poporului britanic.



„Daca am fi fost in situatia in care parlamentul ar fi incercat sa scoata Marea Britanie din UE, in opozitie fata de un vot pro-UE? Increderea oamenilor in procesul democratic si in politicieni va suferi enorm. Cu totii avem o datorie sa implementam rezultatul referendumului”, a declarat May.



Ea a precizat ca a publicat luni…