Stiri pe aceeasi tema

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney considera ca un compromis privind asa-numita 'plasa de siguranta' (backstop) pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa Brexit este posibil, dar trebuie sa fie solid din punct de vedere juridic, transmite Reuters. ''Marea Britanie doreste sa aiba…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice…

- In cursul unui briefing de presa de la finalul unei intrevederi de la Quai d'Orsay cu omologul sau Simon Coveney, seful diplomatiei franceze Jean-Yves le Drian a declarat: "Suntem intr-un moment al adevarului in negocieri. Este indispensabil sa obtinem garantii din partea Marii Britanii (...) fiind…