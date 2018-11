BREXITUL poate fi anulat. Un singur om poate face acest lucru

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul general pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) isi va prezenta la 4 decembrie opinia in legatura cu posibilitatea Marii Britanii de a revoca in mod unilateral decizia sa de a parasi Uniunea Europeana, a indicat miercuri CJUE, informeaza Reuters. Anuntul CJUE survine dupa ce marti…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- La intrevederea care a avut loc, joi seara, la Bruxelles, au participat Klaus Iohannis, Theresa May, premierul belgian Charles Michel și premierul olandez Mark Rutte. Niciun șef de stat nu avea intalnirea trecuta in agenda, astfel ca nu este cunoscuta tema discuțiilor purtate de cei patru la comandamentul…

- "BREXIT ? Eu inca sper ca nu ! Negocierile pentru Brexit sunt impotmolite. De mai bine de un an, Michel Barnier din partea Uniunii Europene si Theresa May, premierul britanic, isi pun conditii imposibile, ceea ce face ca negocierile sa nu progreseze. Personal, cred ca aceasta tehnica…

- ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…